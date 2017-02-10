В Ульяновске ввели в эксплуатацию дома с многочисленными недоделками

Ульяновск, , 16:22 — REGNUM В Ульяновске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий в отношении чиновников областной администрации, одобривших ввод в эксплуатацию жилого дома с многочисленными недоделками.

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, с января 2013 года по декабрь 2014 года должностные лица государственной инспекции регионального надзора, вопреки требованиям действующего законодательства, выдали ООО «Инвестстрой М» заключения о соответствии построенных объектов капитального строительства требованиям технических регламентов, нормативно-правовых актов и проектной документации, которые были согласованы и утверждены распоряжениями руководства инспекции.

В результате жилые дома были введены в эксплуатацию, несмотря на многочисленные недостатки при строительстве.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая документация, решается вопрос о назначении и проведении соответствующих экспертных исследований.