Рабочая группа ГД по настройке налоговой системы начнет работу в феврале

Москва, , 16:12 — REGNUM Решение о создании первой рабочей группы по долгосрочной настройке налоговой системы уже принято Советом Думы, она начнет свою работу в феврале. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, об этом заявил на заседании экспертного совета при комитете Госдумы по бюджету и налогам руководитель комитета Андрей Макаров («Единая Россия»).

«2017 год — это год, когда мы должны обсудить, какой должна быть налоговая система, 2018 год — год принятия решений, в 2018 году должны быть приняты необходимые законодательные меры для того, чтобы на длительный срок установить стабильные правила», — отметил Макаров.

По его словам, основное обсуждение будущей налоговой системы должно проходить на площадке Госдумы. «Мы считаем, что, поскольку принимать налоговые законы придется парламенту, и то, что это обсуждение должно быть профессиональным, но главное — максимально публичным и открытым, а не кулуарным, как это подчас бывало ‑ и предполагаем, что такое обсуждение надо организовать на площадке Госдумы», — сказал депутат.

«Поэтому уже в феврале мы начнем консультации со всеми бизнес-объединениями, предприятиями, отраслями, и хотелось бы сразу сказать, что по этим двум основным вопросам — какой должна быть система и как организовать обсуждение, какие опросы выделить, мы бы хотели определиться с этим уже в феврале — марте, не позднее», — подчеркнул парламентарий.

Такие сжатые сроки связаны с рассмотрением бюджета, подчеркнул Макаров. «Хотя срок принятия решений — 2018 год, но при рассмотрении следующего трехлетнего бюджета нам предстоит рассматривать и основные направления налоговой политики, которые будут выходить за рамки 2018, 2019 и 2020 года. Вопрос стоит в том — означает ли то, что следующие основные направления налоговой политики должны приниматься и рассматриваться в отрыве и вне контекста того обсуждения, какой должна быть налоговая система в долгосрочном периоде, о которой говорил президент? Поэтому очень важно, чтобы то обсуждение, которое будет, я надеюсь, успешно проходить, нашло отражение уже в тех документах, которые будут рассматриваться в этом году», — указал Макаров.

Решение о создании первой рабочей группы уже принято, рассказал депутат. «Первая рабочая группа, в соответствии с обращением ТПП о ОПОРЫ России, которая должна рассмотреть возможности оптимизации администрирования и отчетности — такое решение принято Советом Думы и она будет создана. Мы очень рассчитываем на помощь экспертов, туда войдут представители всех заинтересованных министерств и ведомств», — рассказал он.

Все решения должны быть приняты в кратчайшие сроки, не дожидаясь 2018 года, подчеркнул глава комитета. «По поводу отчетности и сокращения нагрузки на малый бизнес не надо ждать год, можно принять их в более короткие сроки. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты в ходе весенней сессии», — резюмировал он.