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Ярославский УФАС поддержал создание ЯроблЕИРЦ

Экономика
Его руководитель Алексей Ширков считает, что размер комиссий центра ниже, чем в других регионах
Герб ФАС
Иллюстрация: Yaroslavl.fas.gov
Герб ФАС

Ярославль, 10 февраля 2017, 16:07 — REGNUM  Руководитель Ярославского УФАС Алексей Ширков позитивно оценил создание единого расчетного центра по оплате коммунальных услуг в регионе. Об этом Алексей Ширков заявил в эфире программы «ФАС уполномочен заявить» ГТРК «Ярославия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По мнению Ширкова, перевод всех платежей в единый центр позволит решить проблему неплатежей за газ ресурсоснабжающих организаций, так как они будут получать средства напрямую от жителей. Кроме того, единая квитанция будет удобной для самих жителей, им проще будет оплачивать коммунальные платежи.

«Мы получали много обращений граждан по большому количеству счетов-квитанций, которые нужно оплатить в разные сроки. В данном случае получаешь одну квитанцию, где оплачиваешь в один день все платежи», — сказал в эфире ГТРК «Ярославия руководитель УФАС по Ярославской области Алексей Ширков.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Ярославский УФАС обратились управляющие компании Рыбинска с жалобой на то, что им навязывают услуги АО «ЯроблЕИРЦ», при этом процентная ставка на расчетно-кассовое обслуживание (3,9%) выше, чем ставки частных и муниципальных расчетных центров (около 1%).

«Действительно, часть управляющих компаний недовольна созданием этого РКЦ. Хотелось бы сказать, что РКЦ — это хозяйствующий субъект, который действует на соответствующем товарном рынке. Если действует в рамках закона, предлагает условия, которые приемлимы и которые лучше, чем у других субъектов — это реальная конкуренция. Мы изучили соответствующие рынки, это Рязанская область, Владивосток. Там вознаграждение в районе 4−5%. Если, как прозвучало на заседании правительства, вознаграждение, который будет получать данный РКЦ — 3,9%, то здесь есть серьезные различия», — сказал Алексей Ширков.

Что касается обращения управляющих компаний Рыбинска, то, как отметил главный ярославский антимонопольщик, на действия Правительства Ярославской области и ЯроблЕИРЦ пожаловались как раз компании, имеющие долги.

«Обращение управляющих компаний Рыбинска к нам поступило. У этих компаний большие долги за поставленный газ», — отметил Алексей Ширков.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославские управдомы взбунтовались против единого центра расчетов за ЖКУ

Читайте развитие сюжета: Глава Ярославской области ополчился на управляющие компании

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