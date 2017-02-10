Генпрокуратура РФ требует от Росалкогольрегулирования устранить нарушения

Москва, , 16:00 — REGNUM В ходе проведенного Генеральной прокуратурой РФ мониторинга федеральной государственной информационной системы «Единый реестр проверок» выявлены факты нарушения Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка и ее территориальными органами законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля, сообщили в Генпрокуратуре РФ

Так, в нарушение ст. 13.3 ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» информация о внеплановых проверках ряда компаний внесена Росалкогольрегулирования в реестр лишь после их окончания и не в полном объеме.

В карточках проверок названных хозяйствующих субъектов отсутствуют сведения о перечне мероприятий по контролю и реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Кроме того, информация о внеплановых проверках в отношении двух предприятий службой также внесена с нарушением сроков, и не указаны мероприятия по контролю, фамилия и должность должностного лица, а также данные об уведомлении юридического лица о предстоящей проверке.

Нарушения стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением служебных обязанностей должностными лицами Росалкогольрегулирования и свидетельствуют об отсутствии должного контроля за их деятельностью со стороны руководства службы.

Руководителю Росалкогольрегулирования выдано представление об устранении нарушений и привлечению виновных к ответственности.