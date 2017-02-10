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Полетят ли головы: Владимирская область не справилась с долгами за газ

Экономика
Несмотря на то, что долги за газ в 2016 году не выросли, график погашения задолженности не исполнен

Владимир, 10 февраля 2017, 15:56 — REGNUM  Теплоснабжающие организации Владимирской области не справились с графиком погашения задолженности за газ. Как сообщили ИА REGNUM пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», за год долг должен был быть уменьшен на 339,6 млн рублей, выплатить удалось только 111 млн рублей. Сейчас долг составляет 1,294 млрд рублей.

Исполнить график удалось только 13 муниципалитетам. Семь районов и городов с задачей не справились. Это Александровский, Кольчугинский, Ковровский, Гусь-Хрустальный, Киржачский, Вязниковский и Муромский районы. Причем Александровский район не исполнил график на 249 млн рублей.

«Таким образом, в 2017 году региону предстоит погасить просроченную дебиторскую задолженность ТСО в размере 754 млн рублей, при безусловной оплате текущего потребления газа», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Причем ТСО, которые не были включены в график погашения долгов, уменьшили задолженности в сумме на 100 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным на апрель 2016 года, объем просроченной задолженности теплоснабжающих организаций Владимирской области составил более 2,1 млрд рублей, из них около 2 млрд рублей — это долги предприятий, которые уже включены в график погашения задолженности. В 2015 году их долги не только не уменьшились, как предполагалось по графику, но и выросли в среднем на 35%. Летом 2016 года график погашения задолженности стал законом, официально принятым Заксобранием Владимирской области. «Владимирская область — единственный регион, которому удалось реструктурировать этот долг. График не должен быть сорван. Никаких оправданий я не приму!» — заявила тогда губернатор Светлана Орлова.

В начале 2017 года стало известно, что впервые за 10 лет долг не увеличился, а уменьшился на 6%.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимирская область уменьшает долги за газ

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