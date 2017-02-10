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Глава АвтоВАЗа назвал причину потери 10 тыс. автомобилей

Экономика
По итогам 2016 года с конвейеров компании сошли 408 тыс. авто

Москва, 10 февраля 2017, 15:37 — REGNUM  Российская компания АвтоВАЗ не смогла выпустить и реализовать около 10 тыс. автомобилей в 2016 году. Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил президент автогиганта Николя Мор.

По его словам, в третьем и четвертом кварталах года компанию подвели поставщики. Результатом стала потеря почти 10 тыс. автомобилей в производстве и продажах. В том случае, если бы трудностей не возникло, АвтоВАЗ мог произвести за год 420 тыс. машин. Однако по итогам года с конвейеров компании сошли 408 тыс. авто, в том числе модели альянса Renault Nissan.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года чистый убыток ПАО «АвтоВАЗ» сократился на 39% по сравнению с 2015 годом и составил 44,8 млрд рублей. Выручка крупнейшего отечественного производителя легковых автомобилей за год выросла на 4,8% и составила 184,9 млрд рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Чистый убыток АвтоВАЗа в 2016 году сократился почти на 40%

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