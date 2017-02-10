Овсянников: Минобороны готово построить парк «Патриот» в Севастополе

Город, со своей стороны, предоставит участок для возведения парка

Севастополь, , 15:36 — REGNUM Министерство обороны готово возвести в Севастополе парк «Патриот». Об этом сегодня, 10 февраля, заявил журналистам врио губернатора Дмитрий Овсянников, сославшись на разговор с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком и главой военного ведомства Сергеем Шойгу, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Если мы не будем давать повода для всей страны смотреть за тем, что у нас происходит, тогда у нас и будет парк «Патриот», — заявил в частности Овсянников. — Сейчас происходит обсуждение выбора участка для парка «Патриот» в составе земель министерства обороны, и город готов предоставить участок».

«Сегодня разговаривал с Дмитрием Козаком и сообщил о том, что для нас парк «Патриот» является важным мероприятием. Через некоторое время он перезвонил и сообщил, что говорил с министром обороны Шойгу и подтвердил, что в Севастополе будет парк «Патриот», — добавил врио губернатора.

Как напоминает ИА REGNUM, с 2015 года земельный участок у горы Гасфорта в Балаклаве находится в аренде на 10 лет у молодежной автономной некоммерческой организации (МАНО) «Ночные волки». Байкеры собирались организовать здесь спортивно-патриотический центр экстремальных видов спорта.

В 2016 году участок планировалось передать Минобороны, однако врио губернатора Дмитрий Овсянников отложил на месяц передачу земли в федеральную собственность до предоставления Минобороны «концепции развития» парка к общественному обсуждению.

1 февраля врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, ссылаясь на письмо Минобороны РФ, заявил, что военное ведомство отказалось от претензий на земельный участок у горы Гасфорта.

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