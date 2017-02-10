Впереди планеты всей: Китай обогнал США в области ветроэнергетики

Пекин, , 15:06 — REGNUM Китай следует своему плану по инвестированию в «чистую» энергетику для сокращения выбросов парниковых газов и повышения качества воздуха. По итогам 2016 года в КНР произведено почти в три раза больше мощности от ветряных установок, чем в США. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад Глобального совета по ветроэнергетике (GWEC).

Согласно докладу, Китай возглавил международный список стран — производителей энергии ветра с результатом в 23,3 ГВт. На втором месте — США с 8,2 ГВт. Отмечается также, что ветроэнергетические установки были поставлены по всему миру общей мощностью около 487 ГВт, новые турбины произвели в этом году 54,6 ГВт.

То есть Китай в разы опережает другие страны по мощности ветроэнергетических установок. Однако ветряные турбины не производят электроэнергию с той же скоростью в силу отсутствия инфраструктуры для передачи электроэнергии. Так, по сравнению с США, где производится 224 тераватт-часов от энергии ветра, за 12 месяцев 2016 года Китай произвел только 241 тераватт-час.

Как объяснил генеральный секретарь GWEC Стив Сойер (Steve Sawyer), на китайском рынке спрос на электроэнергию падает в последнее время, и система не может справиться с объемом мощностей от ветряных установок. Несмотря на это, специалисты ожидают, что на рынке снова возрастет спрос в 2017 году.

«Энергия ветра продолжает расти в двойных цифрах. Однако мы не ждем, что отрасль будет устанавливать новые рекорды каждый год», — предупредил Стив Сойер.

Годом ранее Китай предполагал увеличение незадействованных мощностей на 47% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Около 17% ветряных турбин в КНР не вырабатывали электроэнергию в прошлом году. Несмотря на это, китайцы увеличили общую установленную мощность до 169 ГВт по сравнению с 82 ГВт в США. Далее следует Германия с 50 ГВт и Индия с 29 ГВт. Эти страны являются крупнейшими игроками на мировом рынке ветряной энергетики, отмечает издание.

Если говорить в целом о «зеленой» энергетике в Китае, то эта страна, безусловно, пытается развивать ее всеми силами. Ранее ИА REGNUM писало, что китайские аналитические исследования позволили выявить слабые места в энергетике стране. В результате на уровне государства сегодня принимаются различные программы и планируются мероприятия по скорейшему переходу на другие источники энергии. Это как атомная энергетика, так и возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Поэтому если Китай продолжит создавать сегодня альтернативную энергетику теми же темпами, то страна будет потреблять на 45% меньше таких традиционных источников энергии, как уголь, нефть и газ. Специалисты считают, что доля ВИЭ в энергетике Китая будет медленно расти. Но сегодня их доля в общем балансе энергетики страны все же остается крайне низкой.

В настоящее время главным энергетическим ресурсом в Китае по-прежнему является уголь, его доля в общем объеме страны — около 70%. В результате процессов горения уголь выделяет большое количество канцерогенных веществ и угарного газа. Из-за этого экологическая обстановка в КНР оставляет желать лучшего, хотя власти предпринимают меры по нормализации ситуации и уже сумели добиться положительных результатов. Но все же пока черный смог, например, над Пекином и его окрестностями — не редкость. Леса могли бы в значительной степени стабилизировать экологическую ситуацию, но после Второй мировой войны в КНР начался бум роста населения, а страна двигалась к индустриализации. В итоге КНР стала эпицентром мирового обезлесения. «Естественные легкие» стали уничтожать как для масштабных застроек, так и для заправки печей. Сейчас власти страны пытаются решить эту проблему.

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