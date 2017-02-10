Заместителем главы Минфина РФ назначен Владимир Колычева

Сферой ответственности Колычева будут вопросы денежно-кредитной и макроэкономической политики

Москва, , 15:00 — REGNUM



Заместителем министра финансов РФ назначен Владимир Колычев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Колычев с мая 2015 года возглавлял департамент долгосрочного стратегического планирования Минфина.

В Минфине уточнили, что сферой ответственности Колычева будут вопросы, которыми ранее занимался Максим Орешкин, возглавляющий сейчас Минэкономразвития, — вопросами долгосрочного бюджетного прогноза, анализом рисков бюджетной системы, вопросами денежно-кредитной и макроэкономической политики.

Справка ИА REGNUM :

Владимир Колычев родился 24 июня 1983 года в д. Черное Московской области.

В 2006 году окончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при правительстве РФ (РАНХиГС) по специальности «Финансы и кредит».

В 2005—2013 годах работал в Росбанке.

С 2013-го по 2015-й был главным экономистом по России в ЗАО «ВТБ Капитал».

С мая 2015-го по настоящее время — директор департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина.