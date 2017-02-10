Глава ВЭБа рассказал Путину об итогах «антикризисного» этапа развития

Москва, , 14:47 — REGNUM Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с председателем Внешэкономбанка Сергеем Горьковым. Глава госкорпорации проинформировал президента о результатах «антикризисного» этапа в работе ВЭБ и о текущей ситуации, сообщает 10 февраля пресс-служба Кремля.

По словам Горькова, несмотря на то, что в начале 2016 года и в целом в минувшем году ситуация была сложной, банк завершил год хорошо. Кроме того, госкорпорация профинансировала ряд проектов.

«В целом нормализована вся ликвидность, мы закончили год с лучшим результатом, чем ожидали. Кроме прочего, профинансировали проекты где-то на 100 млрд рублей — для прошлого года это достаточно хороший результат», — отметил глава ВЭБ.

Горьков добавил, что в конце декабря 2016 года была принята новая стратегия госкорпорации. Ее фокус нацелен в частности на поддержку экспорта, инфраструктуры, инноваций, поддержку Национальной технологической инициативы и новых технологий. Глава банка выразил мнение, что «антикризисный» этап развития для ВЭБа завершен.

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