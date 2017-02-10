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В России рынок долевого строительства за год вырос на 9%

Экономика
Третий год подряд удается обеспечивать ввод жилья на уровне не менее 80 млн кв. м

Москва, 10 февраля 2017, 14:46 — REGNUM  Рынок долевого строительства в 2016 году показал динамику прироста порядка 9%, о чем свидетельствуют данные по количеству заключённых договоров долевого участия по итогам 9 месяцев года. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, сообщили в Минстрое РФ.

По его словам, основные итоговые показатели в сфере жилищного строительства за 2016 год — не менее 81 млн кв. м жилья. «Тем самым третий год подряд удается обеспечивать ввод жилья на уровне не менее 80 млн кв. м», — отметил министр.

Он особо подчеркнул, что объемы индустриального домостроения сохранились на уровне прошлого года. При этом, на 30% вырос рынок ипотечного кредитования.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, по данным на ноябрь 2016 года в России насчитывалось почти 40 тысяч обманутых дольщиков. Проблемные объекты зафиксированы в 20 регионах страны. За 9 месяцев 2016 года прокурорами выявлено более 7 тыс. нарушений закона в долевом строительстве, в отношении виновных возбуждено 456 уголовных дел.

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Строительство жилья
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