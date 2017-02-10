В Ленобласти появится общероссийский Центр тепловых технологий

Тосно, Ленинградская область, , 14:41 — REGNUM Уникальный Центр тепловых и энергосберегающих технологий, включающий производственные, научные и образовательные площадки, появится в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сегодня, 10 февраля, в ходе рабочей поездки сообщил губернатор Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Глава региона в ходе рабочей поездки в Тосненский район посетил производство тепловодонагревателей ООО «Тепловое оборудование» группы компаний «Термекс» (Thermex), которое на сегодняшний день поставляет продукцию в 74 страны мира.

Губернатор обсудил с руководством компании планы по расширению предприятия, а также идею создания в Тосно общероссийского центра тепловых технологий.

«Совместно с правительством Российской Федерации готовим земельный участок площадью 110 гектар в Тосно. У нас есть идея создать общероссийский центр тепловых технологий в Тосненском районе. Чтобы предприятие «Термекс» и другие крупнейшие европейские предприятия, в том числе «Аристон», приходили сюда, на промышленную площадку, открывали свою заводы, чтобы здесь работала и наука, появлялись и образовательные учреждения, которые будут готовить специалистов в области теплоэнергетики. Хотим сделать такой уникальный центр тепловых и энергосберегающих технологий», — заявил Александр Дрозденко.

По его словам, сегодня в Леннобласти уже есть ряд предприятий, которые серьезно занимаются теплоэнергетикой. На этой площадке им будут предложены льготные условия строительства производств: льготы по налогу на землю, на имущество и на прибыль.

В ходе поездки глава региона осмотрел технологическую линию завода «Термекс» по выпуску электроводонагревателей с повышенными характеристиками энергосбережения и вручил компании сертификат на право использования логотипа «Сделано в Ленобласти». Дрозденко отметил, что этот знак вручается исключительно тем предприятиям, которые соответствуют понятию качества вне зависимости от направления их деятельности.

«Термекс» — только четвертое предприятие Ленинградской области, которое удостоено права использовать на своей продукции этот логотип. Мы и дальше будем очень скрупулезно и строго подходить к этому», — подчеркнул Александр Дрозденко, наклеивая знак «Сделано в Ленобласти» на сошедший с конвейера экземпляр водонагревателя.

Напомним, корпорация «Термекс» (Thermex) является крупным международным торгово-промышленным холдингом и ведущим производителем водонагревательного оборудования в России. Продукция корпорации экспортируется в 74 страны. Общая численность сотрудников составляет более 2000 человек.

Завод «Тепловое оборудование», расположенный в городе Тосно Ленинградской области, является главной производственной площадкой корпорации «Термекс» в России. Первая очередь завода запущена в 2007 году, вторая — в 2010, третья — в 2016.

С вводом новой линии общая площадь производства выросла на треть — до 60 000 м². Проектная мощность завода увеличилась с 1,4 млн до 2 млн водонагревателей в год. Степень автоматизации технологических процессов — 90%. Скорость изготовления продукции выросла практически вдвое — каждые 15 секунд с конвейера сходит новый водонагреватель. Сегодня это крупнейший по объемам производства завод по выпуску водонагревателей в России и один из самых высокотехнологичных в мире.

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