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В Минсельхозе РФ намерены в разы увеличить производство льна

Экономика
Для эффективной работы льносеющих хозяйств планируется обновить материально-техническую базу
Поле льна
Handwerker
Поле льна

Москва, 10 февраля 2017, 14:34 — REGNUM  В России необходимо в полной мере использовать существующую господдержку, чтобы в разы увеличить производство этой культуры, снизив зависимость от импорта. Важно объединить усилия переработчиков и производителей, создавать кластеры, которые помогут организовать рентабельное производство. Об этом сегодня, 10 февраля, заявил заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Иван Лебедев на совещании по вопросу развития отечественного льноводства, сообщили в Минсельхозе РФ.

Лебедев отметил, что в связи с тем, что сегодня лён активно используется не только в текстильной промышленности, но и в других отраслях, эта культура является стратегически важным сырьём. Есть хорошие перспективы для использования данного сырья в оборонной, космической и авиационной промышленности, строительстве, медицине и фармацевтике.

На сегодняшний день лён выращивают в 19 регионах, общая площадь под этой культурой составляет около 50 тыс. га. В прошлом году крупнейшими производителями льноволокна стали Удмуртия, Алтайский край, Вологодская, Омская и Тверская области.

На совещании отмечалось, что льноводство является технологичным и энергоемким видом сельхозпроизводства, поэтому для эффективной работы льносеющих хозяйств нужна современная материально-техническая база.

По итогам совещания Лебедев поручил проработать вопрос обновления материально-технической базы отрасли, а также рекомендовал Минпромторгу актуализировать информацию потребности промышленных предприятий в данном сырье.

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Сельское хозяйство
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