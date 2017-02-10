Банк России понизил курсы доллара и евро к рублю на 11 февраля
Доллар США подешевел на 17,78 копейки
Москва, 10 февраля 2017, 14:31 — REGNUM Банк России понизил официальные курсы основных валют к рублю на выходные и понедельник, 13 февраля, говорится в сообщении регулятора.
Согласно данным ЦБ РФ, доллар США опустился на 17,78 копейки и составил 58,8457 рубля. Евро подешевел на 34,29 копейки — до 62,6824 рубля.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) сократилась по сравнению с предыдущим показателем на 25,21 копейки и составила 60,5722 рубля.
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