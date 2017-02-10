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В Тверской области заработал деревообрабатывающий завод за 20,7 млрд рублей

Экономика
Новое предприятие займется производством OSB-плит

Тверь, 10 февраля 2017, 14:20 — REGNUM  Новый деревообрабатывающий завод открыт в Тверской области 10 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства. Завод «Талион Арбор» — филиал ООО «СТОД» — будет производить OSB-плиты.

На церемонию запуска предприятия в Тверскую область прибыли министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, статс-секретарь — заместитель министра Виктор Евтухов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков. В церемонии открытия также принял участие глава региона Игорь Руденя.

Предприятие разместилось в деревне Семёновское Торжокского района, и фактически оно заработало еще осенью 2016 года.

Завод выпускает экологически чистые ориентированно-стружечные плиты (OSB), линия мощностью 500 тыс. кубометров в год — крупнейшая в России. Половину продукции планируется реализовывать в регионах РФ, вторая часть пойдёт на экспорт в страны Европы и Азии, Австралию, ОАЭ, США. Производство «Талион Арбор» — вторая очередь приоритетного инвестиционного проекта компании «СТОД» («Современные технологии обработки древесины») в области освоения лесов. На первом этапе его реализации в Торжке был построен крупнейший в Европе завод «Талион Терра» по производству шпонированного бруса LVL мощностью 150 кубометров в год. Технологические отходы используются для выпуска древесных топливных гранул (пеллет) премиум-класса.

Объем инвестиций в строительство предприятия составил более 20,7 млрд рублей, в том числе и за счет кредитования Внешэкономбанком. На заводе создано 400 рабочих мест. Завод (как и предприятие первой очереди) ориентирован на использование местного сырья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в правительстве региона была представлена концепция развития лесного и лесопромышленного комплекса. В частности, она предусматривает отказ от исключительно лесозаготовки и ориентирование на переработку материалов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тверской области разработали концепцию развития лесной промышленности

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