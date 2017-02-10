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Новый корпус БСМП в Рязани планируют построить к 2019 году

Экономика
Строители закончили подготовительные работы и в ближайшие дни приступят к возведению здания

Рязань, 10 февраля 2017, 14:17 — REGNUM  На улице Гоголя в Рязани, где должно появиться новое здание больницы скорой медицинской помощи, закончены подготовительные работы. Сейчас территория уже полностью расчищена, и строители готовы приступить к возведению здания.

Как сообщает «ГТРК-Ока», здание больницы на месте бывшего трамвайного депо должно появиться уже к октябрю 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общая стоимость работ по строительству нового корпуса БСМП оценивается в 4,5 млрд рублей. При этом региональные власти рассчитывали на существенную помощь из федерального бюджета. По подсчетам правительства, Москва должна добавить около 3 млрд рублей. В конце 2016 года стало известно, что строительство нового комплекса включено в федеральную адресную инвестиционную программу.

О строительстве губернатор Олег Ковалев заговорил еще в 2013 году. Строительство хотели начать в 2014 году, однако тогда федеральные власти не согласовали выделение денег. Дело сдвинулось с места только в 2015 году.

К слову, в конце 2016 года в Рязани завершилось строительство стационарного лечебного корпуса на 168 коек ГБУ РО «Клиническая больница им. Н. А. Семашко». В новом корпусе расположились поликлиника, а также пульмонологическое и офтальмологическое отделения. Также здесь есть рентгенологический кабинет, приемное отделение, операционный блок, палаты для пациентов, в том числе для маломобильных групп людей. Корпус стал одним из проектов, которые губернатор Олег Ковалев все-таки смог довести до конца. Дождется ли он в этой должности открытия комплекса БСМП — вопрос открытый. По данным СМИ, со дня на день он уйдет в отставку, освободив место для более молодого главы региона. Источники сообщают, что новым губернатором Рязанской области может стать депутат Госдумы от Калужской области Николай Любимов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Рязани открыли новый корпус больницы имени Семашко

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