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«Доллар ниже 58,50 рубля не опустится»

Экономика
Прогулка ниже с большой долей вероятности не понравится властям, заявила эксперт
Доллар
© ИА REGNUM
Доллар

Москва, 10 февраля 2017, 14:12 — REGNUM  Международное энергетическое агентство опубликовало данные об уровнях добычи энергоресурсов с начала 2017 года. Так, согласно наблюдениям, страны, примкнувшие к соглашению о снижении уровня добычи нефти, сократили показатель в совокупности на 1,5 млн баррелей в сутки. Это хорошая цифра, но она вполне ожидаема, так как рынок ранее покупал на прогнозах, а теперь, увидев, что все происходит в соответствии с планами, может начать продавать от локального пика, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Смысл не в том, что соглашение исполняется, в этом сомнений как раз и не было, тем более относительно первых месяцев его работы. Смысл в продолжительности этой заморозки. Если ограничения проработают полгода и будут сняты, то биржевые колебания вернут баррель туда, откуда все началось», — считает эксперт.

«Технический уровень, на который могут натолкнуться «медведи» в паре доллар/рубль, составляет 58,50. Прогулка ниже с большой долей вероятности не понравится властям, тем более что в последние недели участились разносторонние комментарии относительно стоимости российской валюты. Рублевая стоимость «бочки» нефти сейчас выше нужной бюджету, что само по себе хорошо (3300 рублей), но экспортеры принесут в казну меньше денег, чем могли бы при ослабленном рублей», — отметила Бодрова.

«Текущие уровни доллара США смотрятся довольно интересными для покупки, хотя шансы его дополнительного, хотя и неглубокого снижения сохраняются», — полагает эксперт.

Добавим, рубль продолжает наступление. Сегодня, 10 февраля, в роли опоры тот же сырьевой рынок, который излишне эмоционально реагирует на довольно нейтральные показатели. За доллар США к настоящему времени дают 58,68 руб. (-0,5%). Евро стоит 62,47 руб. (-0,6%). Официальные курсы ЦБ РФ на выходные и понедельник, 13 февраля, составляют 58,84 руб. за американскую валюту и 62,68 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 18 и 34 копейки соответственно. Цены на нефть сегодня энергично растут. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит $56,27 (+1,1%).

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