Госдума вводит антидемпинговые меры при госзакупках

Москва, , 14:01 — REGNUM В отношении процедур госзакупок товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения, в том числе топлива и лекарств, будут введены антидемпинговые меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроект предусматривает, что, если предметом контракта является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан документально представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта. На такого поставщика будет распространяться также общие антидемпинговые требования о предоставлении увеличенного в 1,5 раза размера обеспечения контракта, отметил замглавы МЭР Евгений Елин.Речь идет о таких товарах, как продовольствие, средства для оказания скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо. Полный перечень товаров (работ и услуг), на которые будут распространяться дополнительные антидемпинговые меры, будет определяться правительством.

Как подчеркнул Елин, необходимость принятия законопроекта вызвана тем, что действующие нормы содержат правовую неопределенность. «Не определен перечень документов, которыми поставщик обязан подтвердить свою способность исполнить контракт по предложенной цене. Отсутствуют критерии принятия решений о заключении контракта. Это приводит к принятию заказчиком «усмотренческих» решений о заключении или незаключении контракта», — указал замминистра.

По словам Елина, в первую очередь предполагается реализовать эту норму в отношении топлива. «Это позволит снизить риски срыва поставок топлива для государственных нужд недобросовестными поставщиками, а также исключить поставки контрафактного топлива», — заключил он.