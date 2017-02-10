Минсельхоз опроверг опасения о росте цен на молоко

Москва, , 13:56 — REGNUM Директор департамента регулирования рынков аграрно-промышленного комплекса Минсельхоза Владимир Волик заявил, что в России не будут подняты цены на молоко из-за того, что Россельхознадзор ограничил поставки сырого молока из некоторых российских регионов.

«Из-за этого точно нет. Это надо с надзором проговорить», — сказал Волик.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») предупредил министра сельского хозяйства РФ Александру Ткачёву о возможном увеличении цен на свою продукцию, Волик высказал мнение, что поставщики молочной продукции «чуть-чуть переборщили с оценкой» возможного повышения цен на молоко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по информации в СМИ, «Союзмолоко» сообщило Ткачёву, что из-за введённых Россельхознадзором ограничений, цены на молочную продукцию могут вырасти. Молочные производители пояснили, что ограничения министерства фактически запрещает вывоз сырого молока из 25 российских областей, в числе которых лидеры по поставкам молока.

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