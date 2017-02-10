Пятница, 10 Февраля 2017 года
15:08:10 МСК

В водоемы России выпущено 8,1 млрд штук молоди

Экономика
Это на 5% больше плановых показателей

Москва, 10 февраля 2017, 13:55 — REGNUM  По итогам 2016 года рыбоводные заводы выпустили в водоемы России 8,1 млрд штук молоди для пополнения промысловых запасов, что превысило плановые показатели на 5% (план — 7,7 млрд штук). В том числе выпущено в 357 млн молоди лососевых видов рыб, 53 млн осетровых, 51 млн карповых и 3 млн сиговых, сообщили в Росрыболовстве.

Управлением аквакультуры Росрыболовства в целях повышения эффективности мероприятий по искусственному воспроизводству проведен анализ выпусков за последние три года. По его результатам, выявлено значительное снижение объемов выпуска среди сиговых видов рыб.

Одна из приоритетных государственных задач — вопросы сохранения запаса байкальского омуля. Для того чтобы возобновить работу по искусственному воспроизводству в управление Росрыболовства в 2016 году переданы три омулевых заводов Востсибцентра (Баргузинский, Селенгинский и Большереченский). С момента передачи прорабатывается вопрос по их восстановлению, так как предприятия находятся в плачевном состоянии.

На восстановление Большереченского и Селенгинского планируется выделить 5,5 млн рублей и 9 млн рублей соответственно.

Читайте также: В Росрыболовстве обсудили ситуацию с выловом байкальского омуля

Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выделены субсидии на на развитие аквакультуры. Средства в объёме 372,5 млн рублей распределены между бюджетами шести субъектов РФ.

Читайте также: Правительство РФ выделило 372,5 млн рублей на развитие аквакультуры

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение и переработка рыбы
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Киев собирается стрелять из «Буков» у берегов Крыма
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
10.02.17
Главврач без диплома? В Северной Осетии возмущены назначением Минздрава
ВладикавказРоссия Кадровые проблемы в медицине Общество
NB!
10.02.17
Военный Донбасс: На передовой затишье. ДНР готовится к боям за Дебальцево
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Песков прокомментировал инцидент с гибелью турецких военных в Сирии
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Повышение пенсионного возраста: риски последствий
Ханты-МансийскРоссия Повышение пенсионного возраста Общество
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
В ГД зовут Фуркада в Музей войны 1812 года, чтобы он узнал характер русских
МоскваРоссия Биатлон Спорт
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
«Австралийские казаки играют все большую роль в русской диаспоре»
ЧитаРоссия Казачество Политика
ещё главное