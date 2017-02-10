В водоемы России выпущено 8,1 млрд штук молоди

Это на 5% больше плановых показателей

Москва, , 13:55 — REGNUM По итогам 2016 года рыбоводные заводы выпустили в водоемы России 8,1 млрд штук молоди для пополнения промысловых запасов, что превысило плановые показатели на 5% (план — 7,7 млрд штук). В том числе выпущено в 357 млн молоди лососевых видов рыб, 53 млн осетровых, 51 млн карповых и 3 млн сиговых, сообщили в Росрыболовстве.

Управлением аквакультуры Росрыболовства в целях повышения эффективности мероприятий по искусственному воспроизводству проведен анализ выпусков за последние три года. По его результатам, выявлено значительное снижение объемов выпуска среди сиговых видов рыб.

Одна из приоритетных государственных задач — вопросы сохранения запаса байкальского омуля. Для того чтобы возобновить работу по искусственному воспроизводству в управление Росрыболовства в 2016 году переданы три омулевых заводов Востсибцентра (Баргузинский, Селенгинский и Большереченский). С момента передачи прорабатывается вопрос по их восстановлению, так как предприятия находятся в плачевном состоянии.

На восстановление Большереченского и Селенгинского планируется выделить 5,5 млн рублей и 9 млн рублей соответственно.

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Как сообщало ИА REGNUM, распоряжением правительства РФ в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» выделены субсидии на на развитие аквакультуры. Средства в объёме 372,5 млн рублей распределены между бюджетами шести субъектов РФ.

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