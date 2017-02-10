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Интенсивность авиаперелетов в России в январе увеличилась на 6,3%

Экономика
В январе 2017 года отмечен рост интенсивности международных и внутренних полётов
Самолет
xusenru
Самолет

Москва, 10 февраля 2017, 13:46 — REGNUM  По итогам января 2017 года зафиксирован рост интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации, сообщили в Росавиации.

За январь в воздушном пространстве России отечественные и зарубежные авиакомпании выполнили 104 тыс. 092 полета. Рост с аналогичным периодом 20 156 года составил 6,3%

Количество международных полетов (с пересечением границы) составило 55 тыс. 348 (+6,14%), из которых 21 тыс. 765 полетов — транзитные (рост +4,26%).

Количество внутренних полетов по Российской Федерации составило 48 тыс. 744 (+6,48%).

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Авиаперевозки
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