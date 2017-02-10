Интенсивность авиаперелетов в России в январе увеличилась на 6,3% Экономика В январе 2017 года отмечен рост интенсивности международных и внутренних полётов

Москва, , 13:46 — REGNUM По итогам января 2017 года зафиксирован рост интенсивности воздушного движения в воздушном пространстве Российской Федерации, сообщили в Росавиации. За январь в воздушном пространстве России отечественные и зарубежные авиакомпании выполнили 104 тыс. 092 полета. Рост с аналогичным периодом 20 156 года составил 6,3% Количество международных полетов (с пересечением границы) составило 55 тыс. 348 (+6,14%), из которых 21 тыс. 765 полетов — транзитные (рост +4,26%). Количество внутренних полетов по Российской Федерации составило 48 тыс. 744 (+6,48%).

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.