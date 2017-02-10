Несмотря на протесты индейцев, нефтяники начали строить Dakota Access

Однако ни сами индейцы племени суи, ни юристы, представляющие их интересы, не намерены сдаваться

Бисмарк, США, , 13:41 — REGNUM Несмотря на протесты индейцев и общественных организаций против прокладки нефтепровода Dakota Access, в штате Северная Дакота нефтяники приступили в четверг, 9 февраля, к бурению под озером Оахе. Об этом сообщает британское агентство Reuters.

Напомним, что в декабре прошлого года армия США по поручению Барака Обамы начала экологическую экспертизу возможной экологической угрозы из-за нефтепровода. Так как озеро Оахе является для индейцев племени суи священным и служит источником чистой питьевой воды. Однако, как ранее писало ИА REGNUM, в начале февраля 2017 года военные стали сомневаться, что экологическую экспертизу необходимо поводить до конца, потому что это мероприятие предшествует выдаче финального разрешения на прокладку трубопровода под озером. Юристы, представляющие интересы коренного населения, пообещали обжаловать это решение, если оно будет принято, в суде.

Инженерный корпус армии США дал разрешение на завершение строительства Dakota Access. Большая его часть уже проложена. В среду, 8 февраля, нефтяники получили федеральное разрешение. Это вызвало бурные протесты общественности.

Адвокаты со стороны индейцев оспорили в суде завершение прокладки трубопровода. Племя не может согласиться с тем, что трубопроводная магистраль пройдет вблизи их резервации Стэндинг-Рок по священным землям и под рекой Миссури — главной водной артерией американского Среднего Запада. В исковом заявлении говорится, что администрация Дональда Трампа проявила «крайнее и полное пренебрежение» как в отношении прав индейцев суи, их в прав на воду, так и в отношении природной среды.

В свою очередь, сторонники строительства нефтепровода утверждают, что Dakota Access стоимостью в $3,8 млрд будет безопаснее, чем транспортировка нефти по железной дороге или автомобильным транспортом. Кроме того, этот проект сможет обеспечить рабочими местами большое количество людей. Energy Transfer Partners, занимающиеся строительством нефтепровода, надеются завершить прокладку труб в течение 83 дней.

«Мы начали бурить, чтобы пройти под озером Оахе и ожидаем, что завершим строительство в течение 60 дней, и еще 23 дня потребуется, чтобы заполнить линии потока», — заявила пресс-секретарь Вики Гранадо (Vicki Granado). При этом она отказалась ответить, когда именно началось бурение, сказав лишь, что это произошло после получение федерального разрешения.

Однако индейцы племени суи и поддерживающие их организации не готовы отступать, они надеются убедить судью, которому поступил иск против завершения строительства нефтепровода, наложить запрет на Dakota Access, который может нанести огромный вред окружающей среде.

Фрэнк Аршамбо (Frank Archambault), который вместе с другими представителями коренного населения штата с августа 2016 года жил в лагере протестующих, заявил, что разрешение противозаконно.

«Это злит меня. Это злит меня, потому что люди толкают других людей вокруг нарушать законы, — говорит активист. — Они пытаются убить нас в результате загрязнения воды. С нас достаточно».

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