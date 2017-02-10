ГД упрощает получение участков недр по госконтракту на строительство дорог

Участки недр в рамках госконтрактов на дорожное строительство предоставят без аукционов

Москва, , 13:31 — REGNUM Участки недр для добычи общераспространенных полезных ископаемых в рамках госконтрактов на строительство дорог будут предоставляться без аукционов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении. Законопроект был инициирован правительством РФ.

Согласно законопроекту, участки недр местного значения из перечня, утвержденного властями региона, предоставляются в пользование для разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых на срок исполнения договора на строительство дорог. Речь идет о добыче, в частности, гравия и песка.

В документе уточняется, что ископаемые, добытые в соответствии с лицензией на пользование недрами для исполнения договора на дорожную деятельность, должны использоваться для целей и в объеме, которые необходимы для выполнения работ, предусмотренных таким договором.

Как сообщил замглавы Минприроды Евгений Киселев, необходимость принятия законопроекта вызвана проблемой необоснованного роста цен на используемое при сооружении и ремонте автодорог сырье. «Законопроект направлен также на значительное снижение сроков строительства автомобильных дорог», — добавил замминистра.

Принятие законопроекта позволит сократить затраты на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, уменьшить сроки получения лицензии на право пользования недрами и сократить сроки реализации проектов строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, отмечают в правительстве.