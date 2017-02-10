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Число банкиров в «черном списке» ЦБ РФ возросло до 6 тыс. человек

Экономика
К сентябрю 2016 года база данных включала 5,5 тыс. человек

Москва, 10 февраля 2017, 13:29 — REGNUM  По состоянию на начало 2017 года перечень лиц, так или иначе негативно повлиявших на работу Банка России, включает более 6 тыс. человек. Ведение такой базы данных происходит в соответствии с законом «О Центральном банке РФ», сообщает пресс-служба регулятора.

База данных также включает информацию о лицах, деловая репутация которых признана не соответствующей требованиям статьи 16 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». На 1 января текущего года среди них 2943 человека являются бывшими руководителями и членами совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций.

Кроме того, в «черном списке» 601 физическое лицо, которое раньше владело крупным пакетом акций банков, являлось контролером таких владельцев или единоличным исполнительным органом крупных владельцев. Также в базе данных — более 2,5 тыс. физических лиц, внесенных туда по другим основаниям, предусмотренным положением Банка России 408-П. К сентябрю 2016 года «черный список» ЦБ РФ включал 5,5 тыс. человек.

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