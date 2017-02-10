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Брянский региональный оператор по ТБО должен появиться в 2018 году

Экономика
Чиновники должны заключить контракт с региональным оператором не позднее мая 2018 года — депутаты

Брянск, 10 февраля 2017, 13:21 — REGNUM  Депутаты Брянской областной думы рекомендовали департаменту природных ресурсов и экологии заключить договор с региональным оператором ТБО не позже 1 мая 2018 года. Об этом ИА REGNUM 10 февраля сообщили в пресс-службе парламента по итогам заседания комитета по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии.

Кроме того, депутаты рекомендовали департаменту разработать нормативы накопления ТБО с учетом сезонности, а также поправить территориальную схему обращения. Также департамент должен разработать региональную программу в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, директор департамента природных ресурсов и экологии Брянской области Андрей Тимошкин предлагает создать два региональных оператора по управлению отходами. Они должны работать по географическому принципу: один будет работать в юго-западной части региона, а второй — в северо-восточной. Годовой оборот в первой зоне должен составить около 70 млн рублей, во второй — около 500 млн рублей.

Новая система по обращению с коммунальными отходами должна заработать в России с 1 января 2017 года. Согласно новшествам, организация вывоза мусора и заключение договоров на эту услугу станут централизованными, отвечать за обращение с отходами будет региональный оператор, отходы, которые могут быть переработаны, не должны захораниваться.

Читайте ранее в этом сюжете: В Брянской области предлагают создать два региональных оператора по ТБО

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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