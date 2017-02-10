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Средняя зарплата в Чувашии за год выросла на 6,9%

Экономика
Данные по районам и городами
Данные Чувашстат
Иллюстрация: Chuvash.gks.ru
Данные Чувашстат

Чебоксары, 10 февраля 2017, 13:06 — REGNUM  В Чувашии в 2016 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 22 736,3 рубля. По сравнению с 2015 годом она возросла на 6,9%, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате (по полному кругу организаций по видам экономической деятельности).

В том числе в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года средняя зарплата возросла на 8,7% и достигла 28 962,1 рублей. Фонд начисленной зарплаты за год возрос на 3,5%.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 2016 году выросла на 1,2%, в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 рост составил 4,5%.

По сравнению с республиканским уровнем минимальная зарплата была в текстильном производстве (53,2% от регионального показателя), деревообработке (59,7%), рыбоводстве (60,2%), и гостиничном бизнесе (68,4%). Как и ранее, наибольший уровень заработной платы зарегистрирован в сфере научных исследований (индекс 197,4%), финансовой отрасли (162,8%), производстве электрооборудования (156,5%) и госуправлении, соцстраховании (149,7%).

По итогам 2016 года средняя начисленная зарплата (без выплат социального характера) работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 24 940,8 рублей. Выше среднереспубликанского уровня средняя зарплата сложилась в двух муниципалитетах: Чебоксарах (27 396,9 рублей) и Шумерле (27 134,3 рубля). Минимальные зарплаты были в Алатырском районе (14 325,3 рубля) и Канашском районе (16 188,1 рублей).

Среднесписочная численность работающих в организациях республики снизилась до 331 тыс. человек (96,8% к 2015 году).

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