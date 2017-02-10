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Смольный объявил новый конкурс на достройку депо «Южное»

Экономика
Предыдущий госконтракт с корпорацией «Трансстрой» был расторгнут по инициативе Смольного

Санкт-Петербург, 10 февраля 2017, 13:06 — REGNUM  «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга объявила конкурс на завершение работ по строительству электродепо «Южное» в рамках возведения второй очереди Фрунзенского радиуса от ст. «Международная» до ст. «Южная» (Шушары). Об этом сегодня сообщил городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Максимальная цена нового госконтракта составляет 5,46 млрд руб. срок окончания строительно-монтажных работ — II кв. 2018 года.

Госконтракт на 6,6 млрд рублей с предыдущим подрядчиком — корпорацией «Трансстрой» — Смольный расторг в декабре 2016 года, мотивируя это тем, что подрядчик сорвал сроки работ по строительству депо «Южное».

Кроме того, как отмечают в КРТИ, по состоянию на 1 декабря 2016 года корпорацией «Трансстрой» не были выполнены предписания «Дирекции транспортного строительства» по устранению выявленных недостатков на объекте. По ряду направлений производственного графика работы не велись, либо были выполнены в незначительном объёме. Непогашенный аванс со стороны «Трансстроя» составил на 1 декабря 359 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Разрыв контракта на депо «Южное» не замедлит ход строительства — Смольный

При этом экс-подрядчик не согласен с претензиями и обратился в Арбитражный суд. Корпорация «Трансстрой» требует взыскать с «Дирекции транспортного строительства» Санкт-Петербурга 413,3 млн рублей. Эту сумму «Трансстрой» считает компенсацией за односторонний разрыв контракта на постройку депо «Южное».

Электродепо «Южное» станет первым метродепо, построенным в Санкт-Петербурге за последние 15 лет, и одним из крупнейших в России. Общая площадь электродепо — 36 га, площадь застройки — 6,7 га.

Читайте ранее в этом сюжете: «Трансстрой» требует у Петербурга более 400 млн рублей за депо «Южное»

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Строительство метрополитена
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