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Воронежское КБХА вернуло себе криогенное производство

Экономика
Вывод ООО «Криосервис» из состава предприятия стал поводом к возбуждению уголовного дела против бывшего гендиректора КБХА

Воронеж, 10 февраля 2017, 12:48 — REGNUM  В структуре АО «Конструкторское бюро химавтоматики» возобновило работу криогенное производство. Об этом 10 февраля сообщила пресс-служба КБХА.

Производство было запущено 1 февраля. Ранее АО «КБХА» прекратило договорные отношения с ООО «Криосервис» (специализировалось на производстве технических газов — жидких и газообразных азота и кислорода, а также газовых смесей), которое в течение 12 лет являлось арендатором помещений и оборудования цеха. На сотрудниках цеха это никак не отразилось — он введены в штат КБХА.

«Продукция криогенного производства была и остается необходимой для нормального функционирования испытательного комплекса КБХА, где проходят холодные и огневые испытания наших ракетных двигателей. В настоящее время КБХА способно проводить наземные огневые испытания ракетных двигателей на самых разных компонентах топлива: кислород — керосин, кислород — водород, кислород — метан и других. Но при этом очевидно, что для всех них нужен кислород, а также другие технические газы, которые с советских времен и производит наш криогенный цех», — прокомментировал главный конструктор АО «КБХА» Виктор Горохов.

По словам исполнительного директора АО «КБХА» Алексея Камышева, работа по возврату «Криосервиса» была системной и целенаправленной.

На предприятии добавили, что ООО «Криосервис» ранее выиграло тендер на централизованные поставки кислорода для бюджетных учреждений здравоохранения Воронежской области — проект стал пилотным. Договор теперь будет выполнять КБХА.

Криогенный цех воронежского «Конструкторского бюро Химавтоматики» был выведен из состава КБХА и преобразован в отдельную организацию еще в 2003 году. В 2015 году это решение принесло неожиданный результат: полиция возбудила уголовное дело против Владимира Рачука, тогда руководившего КБХА. Правоохранители посчитали, что решение о выводе цеха из состава предприятия незаконно, а ущерб тогда оценили в 80 млн рублей.

Гендиректор воронежского КБ Химавтоматики стал фигурантом уголовного дела

Дело против гендиректора Воронежского КБХА суд признал незаконным

Однако спустя несколько недель Советский суд Воронежа признал возбуждение уголовного дела незаконным, этот вывод поддержал и облсуд.

Владимир Рачук, который возглавлял КБХА (он являлся гендиректором и главным конструктором) с 1993 года, ушел с обоих постов в июне 2015-го — после инцидента с ракетой «Протон», которая не сумела вывести на орбиту мексиканский спутник связи «МекСат-1». Комиссия пришла к выводу, что причиной нештатного завершения полета ракеты-носителя «Протон-М» стал «отказ рулевого двигателя 3-й ступени из-за повышенных вибронагрузок» — конструктивного характера.

Директор воронежского КБ «Химавтоматики» ушел в отставку

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