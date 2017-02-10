Пятница, 10 Февраля 2017 года
13:36:39 МСК

Ярославские маршрутки за полгода заменят на новые

Экономика
Вероятно, проезд подорожает
Микроавтобус
Иллюстрация: Spec.drom.ru
Микроавтобус

Ярославль, 10 февраля 2017, 12:44 — REGNUM  Мэрия Ярославля приняла решение обязать до 1 сентября перевести весь городской общественный транспорт на автобусы со стандартом двигателя «Евро-5» — об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Недавно городская администрация подняла стоимость проезда в общественном транспорте до 23 рублей, сравняв его по цене с маршрутками. После этого в мэрии города заговорили о том, что надо повышать стоимость проезда в маршрутках. Частные предприниматели не хотели этого делать. И тогда городские власти решили повысить культуру перевозок — обязать бизнесменов закупить новые машины, сократить срок эксплуатации автобусов. Естественно, все ради повышения удобства ярославцев. Такие затраты дали бы ярославцам комфорт, но вынудили бы, скорее всего, поднять частных перевозчиков стоимость проезда.

В Ярославле 65 перевозчиков различных форм собственности. Из 112 муниципальных маршрутов 31 обслуживают частники. Если муниципальные предприятия власти еще могут контролировать, то в сфере коммерческих перевозок качество услуг во многом зависит от политики владельцев. А она, как правило, нацелена исключительно на получение финансовой прибыли.

«Каждый инспекционный рейд выявляет огромное количество замечаний. Последняя акция «Корректный водитель» показала, что остро стоит проблема нарушения маршрутками скоростного режима и ПДД. Большие претензии к техническому состоянию машин, их внешнему виду. В салонах грязно, график движения не соблюдается, растет число неподготовленных водительских кадров. А ведь это все безопасность людей!», — сказал заместитель мэра Михаил Кузнецов.

Его данные подтвердил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по Ярославлю Олег Виноградов, который рассказал о росте количества ДТП с участием маршрутных такси, в том числе с серьезными последствиями. О необходимости наведения порядка в сфере пассажирских перевозок давно говорят и горожане. В качестве первоочередных мер департамент городского хозяйства предложил с 1 июля убрать из города автобусы средней вместимости, установить экологический стандарт не ниже «Евро-5», а предельный срок эксплуатации зафиксировать на уровне трех лет для всего транспорта.

Перевозчики с необходимостью перемен согласились, но назвали предложения мэрии радикальными и необоснованными. 3-летний срок работы машин не только не позволит оправдать расходы, но даже рассчитаться с поставщиками в случае лизинга. Также они указали на слишком короткий переходный период. Вызвали вопросы экологические стандарты, системы расчета на социальных маршрутах, уже имеющиеся кредитные обязательства. Также предприниматели указали, что микроавтобусы просто не вывезут всех пассажиров в случае отмены автобусов средней вместимости.

Мэрия протесты перевозчиков услышала. Срок эксплуатации продлен до семи лет. При этом перевозчик в качестве гарантии получит свидетельство на весь этот период. В городе останутся и большие автобусы, и маршрутные такси средней вместимости, и микроавтобусы. Срок внедрения новой техники увеличен до 1 сентября 2017 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба общественного транспорта в городах России
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное