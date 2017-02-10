«Русские интересны эстонскому государству только как налогоплательщики»

Таллин, , 12:43 — REGNUM Представители русскоязычного населения Эстонии в целом критически оценили список лиц, награждаемых в честь 99-й годовщины Эстонской Республики за особые заслуги. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отметив, что президент Керсти Кальюлайд вручит 113 орденов и медалей, однако представителей русскоязычной общины среди награждаемых всего двое — директор Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник и гребец, бронзовый медалист Олимпиады-2016 в составе четверки Андрей Ямся.

Журналист из Нарвы Сергей Степанов считает, что таким решением государство признало, что не хочет замечать треть населения страны. Он не верит, что в стране не нашлось достойных государственной награды представителей русскоязычной общины: «Не верю, что в стране не нашлось достойных русскоязычных медиков, спортсменов, деятелей культуры, ученых, журналистов и так далее. Нынешний список награжденных четко показывает, что в стране треть населения — невидимки». Русские интересны государству лишь как налогоплательщики, убежден он, добавляя: «Неужели шахтер, спускающийся в забой каждый день, чтобы добыть сланец, за счет которого живет вся страна, менее достоин награды, чем японец, посвятивший жизнь налаживанию эстоно-японских отношений? Хотя у нас до сих пор так и нет ни одного прямого рейса между Таллином и Токио».

В свою очередь, председатель профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров удивился попаданию в список награждаемых бывшего премьер-министра страны и экс-главу Реформистской партии Таави Рыйваса: «Учитывая, что результатом его деятельности во главе страны стал вотум недоверия и отставка правительства, награждение его орденом выглядит, по-моему, странно». Чубаров считает недоработкой ответственных лиц то, что в списке мало русских фамилий.

Преподаватель журналистики и медиа эксперт Виталий Белобровцев уверен, что этот список достался «в наследство» президенту Керсти Кальюлайд от прежнего главы государства Тоомаса-Хендрика Ильвеса, ушедшего в отставку в октябре 2016 года: «Нынешний президент вряд ли принимала участие в его составлении, ведь она в должности без году неделя».