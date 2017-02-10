Пятница, 10 Февраля 2017 года
13:35:14 МСК

«Русские интересны эстонскому государству только как налогоплательщики»

Экономика
Из 113 лиц, выдвинутых президентом к наградам Эстонской Республики в честь ее 99-летия, русскоязычное нацменьшинство представляют двое

Таллин, 10 февраля 2017, 12:43 — REGNUM  Представители русскоязычного населения Эстонии в целом критически оценили список лиц, награждаемых в честь 99-й годовщины Эстонской Республики за особые заслуги. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR, отметив, что президент Керсти Кальюлайд вручит 113 орденов и медалей, однако представителей русскоязычной общины среди награждаемых всего двое — директор Тынисмяэской реальной школы Нина Сытник и гребец, бронзовый медалист Олимпиады-2016 в составе четверки Андрей Ямся.

Журналист из Нарвы Сергей Степанов считает, что таким решением государство признало, что не хочет замечать треть населения страны. Он не верит, что в стране не нашлось достойных государственной награды представителей русскоязычной общины: «Не верю, что в стране не нашлось достойных русскоязычных медиков, спортсменов, деятелей культуры, ученых, журналистов и так далее. Нынешний список награжденных четко показывает, что в стране треть населения — невидимки». Русские интересны государству лишь как налогоплательщики, убежден он, добавляя: «Неужели шахтер, спускающийся в забой каждый день, чтобы добыть сланец, за счет которого живет вся страна, менее достоин награды, чем японец, посвятивший жизнь налаживанию эстоно-японских отношений? Хотя у нас до сих пор так и нет ни одного прямого рейса между Таллином и Токио».

В свою очередь, председатель профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров удивился попаданию в список награждаемых бывшего премьер-министра страны и экс-главу Реформистской партии Таави Рыйваса: «Учитывая, что результатом его деятельности во главе страны стал вотум недоверия и отставка правительства, награждение его орденом выглядит, по-моему, странно». Чубаров считает недоработкой ответственных лиц то, что в списке мало русских фамилий.

Преподаватель журналистики и медиа эксперт Виталий Белобровцев уверен, что этот список достался «в наследство» президенту Керсти Кальюлайд от прежнего главы государства Тоомаса-Хендрика Ильвеса, ушедшего в отставку в октябре 2016 года: «Нынешний президент вряд ли принимала участие в его составлении, ведь она в должности без году неделя».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политическая жизнь Эстонии
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах: бег Баку по замкнутому кругу
БакуАзербайджан Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
10.02.17
Российских танков в Донбассе нет — Песков
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
10.02.17
Сергей БеловThe Foreign Policy: Военное вмешательство США в Йемене – опасная идея
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Савченко вновь назвала Порошенко врагом народа Украины
КиевУкраина Дело Савченко Политика
NB!
10.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMИ снова грядут веерные отключения электричества: обзор энергетики Украины
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
10.02.17
Мэрия Екатеринбурга выделит миллионы на поиски причин грязи в городе
ЕкатеринбургРоссия Городское благоустройство Экономика
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
ещё главное