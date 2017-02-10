Минсельхоз РФ исключил повышение цен на молоко
Москва, 10 февраля 2017, 12:09 — REGNUM Роста цен на территории Российской Федерации из-за ограничения Россельхознадзором поставок сырого молока из ряда регионов не будет. Об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик в интервью ТАСС.
«Из-за этого точно нет, — сказал Волик. — Это надо с надзором проговорить».
По его словам, производители «чуть-чуть переборщили с оценкой» возможного повышения цен на молоко в стране.
10 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») написал письмо министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву о возможном увеличении цен на свою продукцию.
Производители связали рост цен на сырое молоко с ограничениями Россельхознадзора по ввозу продукции из регионов, где отмечены случаи болезней животных.
Читайте также: Производители предупреждают о подорожании и дефиците молока — СМИ