Минсельхоз РФ исключил повышение цен на молоко

Москва, , 12:09 — REGNUM Роста цен на территории Российской Федерации из-за ограничения Россельхознадзором поставок сырого молока из ряда регионов не будет. Об этом заявил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза Владимир Волик в интервью ТАСС.

«Из-за этого точно нет, — сказал Волик. — Это надо с надзором проговорить».

По его словам, производители «чуть-чуть переборщили с оценкой» возможного повышения цен на молоко в стране.

10 февраля газета «Коммерсантъ» сообщила, что Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») написал письмо министру сельского хозяйства Российской Федерации Александру Ткачеву о возможном увеличении цен на свою продукцию.

Производители связали рост цен на сырое молоко с ограничениями Россельхознадзора по ввозу продукции из регионов, где отмечены случаи болезней животных.

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