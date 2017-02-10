Госдума ужесточает ответственность за самовольную добычу нефрита

Москва, , 12:01 — REGNUM Административная ответственность за незаконную добычу и оборот нефрита будет усилена. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля, соответствующий законопроект приняла Госдума в первом чтении.

Законопроект был инициирован правительством РФ. В настоящее время в России установлена ответственность за добычу нефрита без лицензии или с нарушениями условий лицензии. «Правоприменительная практика показывает, что эта мера малоэффективна, поскольку безлицензионная добыча нефрита производится в труднодоступных районах, во многих случаях физическими лицами, и задержание правонарушителей непосредственно на месте самовольной добычи крайне затруднительно», — отмечают в правительстве.

Документ усиливает административную ответственность за самовольную добычу нефрита, включая возможность конфискации средств совершения правонарушения, и сбыт незаконно добытого нефрита. Законопроект предусматривает введение административной ответственности за сбыт незаконно добытого нефрита, в том числе для физлиц. За незаконную добычу нефрита будут наказывать штрафом: для граждан — в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без нее, для юрлиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей с конфискацией орудия совершения административного правонарушения либо без таковой.

Как отметил замглавы Минприроды, руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Киселев, по данным статистики, средняя партия изымаемого сырья на человека составляет 173 тыс рублей, за последние 3 года было взыскано штрафов с нарушителей на 250 тыс рублей. «Увеличение штрафов в 100 раз позволит соизмерить тяжесть совершенных правонарушений с суммой административных штрафов», — сказал он.