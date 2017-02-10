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Россия: сделку о сокращении добычи нефти могут продлить

Экономика
Постоянный представитель РФ в Вене не исключил такую возможность
Добыча нефти
Иллюстрация: Gosrf.ru
Добыча нефти

Вена, 10 февраля 2017, 11:53 — REGNUM  Нефтедобывающие страны, заключившие в декабре 2016 года соглашение о сокращении объемов производства черного золота в течение первого полугодия 2017 года, все больше сходятся во мнении о том, что сделка может быть продлена до конца текущего года. Представитель России при международных организациях в Вене Владимир Воронков в интервью РИА Новости не исключил такую возможность.

Он заявил, что сделка может быть продолжена и за пределами установленного ранее периода. Все 24 страны, подписавшие соглашение об уменьшении нефтедобычи, могут принять решение о продлении договоренностей после 1 июня еще на полгода в соответствии с результатами первых шести месяцев и тенденций на мировом нефтяном рынке. Однако однозначно говорить об этом пока рано, сказал Воронков.

Напомним, что 30 ноября в Вене на заседании ОПЕК члены картеля приняли решение о сокращении объемов добычи нефти. Общее уменьшение производства составляет почти 1,2 млн баррелей нефти в сутки. Сделка рассчитана на полгода с возможностью продления ее до конца 2017 года. 10 декабря к сделке ОПЕК присоединились еще 11 других производителей нефти, включая Россию. Они уменьшат свою добычу на 558 тыс. баррелей нефти в сутки, доля РФ — 300 тыс. баррелей в день. То есть в общей сложности 24 страны сократят добычу черного золота почти на 1,6 млн баррелей в сутки, что, по их мнению, должно способствовать стабилизации ситуации на рынке после двух лет обвала нефтяных цен.

Недавно министр нефти Ирана Бижан Зангане призвал ОПЕК и другие страны, не входящие в картель, продлить сделку до конца 2017 года. По словам Зангане, действия подписантов соглашения уже доказали свою эффективность. Поэтому теперь возможность продления договоренностей должна быть оценена и обсуждена. Эту инициативу поддерживает и Венесуэла, которая наиболее сильно пострадала из-за падения цен на черное золото.

Читайте: Иран: ОПЕК стоит продлить соглашение по сокращению нефти до конца 2017 года

При этом сам Иран является участником соглашения не в полной мере. Тегеран долго не хотел никаким образом участвовать в сделке, так как пытается восстановить добычу и экспорт до досанкционных объемов. После нескольких раундов переговоров с Саудовской Аравией и другими нефтедобытчиками ИРИ согласилась присоединиться к сделке. Однако в рамках этих договоренностей Ирану разрешается даже немного нарастить производство нефти.

Также ранее в интервью ИА REGNUM директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заявил, что страны, входящие и не входящие в ОПЕК, вполне могут договориться о продлении сделки до конца 2017 года. Эксперт отметил, что реализовано уже 80% сделки о сокращении добычи нефти. Таким образом, продление договоренностей является логичным решением для того, чтобы окончательно стабилизировать ситуацию на рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: «Нефтедобытчики могут продолжить сокращать производство до конца года»

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