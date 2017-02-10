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«Скупка ЦБ РФ долларов на бирже не обесценит рубль»

Экономика
В ЦБ есть понимание, что избыточные объемы покупки валюты на открытом рынке могут привести к существенному обесценению рубля, заявила эксперт
Доллар
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Доллар

Москва, 10 февраля 2017, 11:37 — REGNUM  Скупка финансовым регулятором долларов на бирже не приведет к бегству населения и предприятий из рубля в доллар, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Объемы покупок Минфином валюты составят примерно $100 млн в день. Напомним, что весной и летом 2015 года, когда ЦБ по заданию Минфина покупал доллары для пополнения Резервного фонда, объемы составляли не менее $200 млн в день, а рубль в итоге интервенций ЦБ обесценился на четверть. Но здесь необходимо принять во внимание падение цены на нефть ниже $50 за баррель в тот период.

С начала 2017 года цена нефти находится в среднем около уровня в $55 за баррель, при том, что в госбюджете был запланирован среднегодовой уровень цены на нефть в $40 за баррель, а целевой уровень годовой инфляции потребительских цен, заложенный в бюджете на 2017 год, составляет 4%», — пояснила эксперт.

«Соответственно, в ЦБ есть понимание, что избыточные объемы покупки валюты на открытом рынке могут привести к существенному обесценению рубля (не менее чем на 20%) и росту инфляции выше запланированного уровня», — отметила Мильчакова.

«Вероятно, ЦБ намерен сейчас делать все возможное, чтобы, выполняя задачи по наполнению Резервного фонда, не дать рублю обесцениться, а инфляции — вырасти выше цели в 4%. С момента выхода ЦБ на открытый рынок (с 7 февраля) рубль не только не обесценился, но даже укрепился на 0,9% и в настоящее время торгуется ниже отметки в 59 руб. за доллар», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями банковского сектора постаралась развеять сомнения банкиров и, в конечном счете, валютного рынка о том, что скупка долларов на бирже со стороны ЦБ приведет к новому обесценению рубля. По мнению Набиуллиной, влияние этих операций на ликвидность будет нейтральным, так как они осуществляются исключительно в рамках бюджетного правила для пополнения резервов государства.

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