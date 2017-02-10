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Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело

Экономика
Следователи заподозрили руководство фирмы в отмывании 23 млн рублей

Орел, 10 февраля 2017, 11:35 — REGNUM  Руководитель компании — подрядчика ряда объектов, которые возводились и ремонтировались в рамках подготовки к празднованию юбилея Орла — стал фигурантом уголовного дела о незаконной легализации около 23 млн рублей.

О возбуждении уголовного дела в отношении гендиректора компании ООО «Спецстрой-Монтаж» со ссылкой на собственные источники сообщил «Вечерний Орел». По данным издания, дело возбуждено по материалам УФСБ по части 4 статьи 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). Расследование ведет УМВД по Орловской области.

Руководителя компании заподозрили в незаконной легализации около 23 млн рублей — деньги в 2015 году были перечислены из бюджета области департаментом строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в рамках госконтрактов. Как полагают правоохранительные органы, всего компания обманным путем получила из бюджета около 30 млн рублей. При этом работы, за которые были выплачены деньги, не производились, материалы не закупались. Деньги, по версии правоохранителей, позже были легализованы путем перечисления на счета другой фирмы.

Согласно данным kartoteka.ru, ООО «Спецстрой-Монтаж» зарегистрировано в 2006 году, в Орле. Генеральным директором является Андрей Парфененко. Среди учредителей значится Елисей Силантьев (20%) и кипрская компания (80%).

Компания была задействована в строительстве и ремонте целого ряда юбилейных объектов — это и перинатальный центр, и здание театра «Свободное пространство», и Центральный стадион.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2016 года на координационном совещании правоохранительных органов Орловской области начальник Управления по экономической безопасности и противодействий коррупции регионального УМВД Федор Козин заявил о том, что только по предварительным данным сумма хищений на «юбилейных» объектах Орла составила около миллиарда рублей.

Юбилей Орла: скандалы, долгострои и уголовные дела

На «юбилейных» объектах Орла похищен миллиард рублей — УМВД

В пример Козин привел и «Спецстрой-Монтаж». Тогда он заявил, что речь идет о хищениях, связанных с работами на Центральном стадионе и перинатальном центре — соответственно, 20 и 30 млн рублей.

Подготовка к юбилею фактически стартовала в 2010 году, когда состоялось первое заседание оргкомитета. План мероприятий утвердили в 2011 году. Однако, несмотря на то, что времени и средств на реализацию всех мероприятий, казалось бы, было достаточно, многие из объектов достраивали в авральном режиме.

Это не первое дело, возбужденное по «юбилейным» объектам — пожалуй, наиболее громким стало расследование попытки хищения 216 млн рублей при строительстве станции обезжелезивания воды. Объект, который планировалось сдать в 2015 году, запустили в 2016-м — после смены подрядчика.

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