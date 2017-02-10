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В Госдуме отказались приглашать в Москву шахтеров Гуково

Экономика
Не стоит политизировать этот вопрос, полагает спикер Госдумы

Москва, 10 февраля 2017, 11:28 — REGNUM  В ходе дискуссии большинство депутатов Госдумы высказалось против приглашения на встречу в Москву делегации шахтеров Гуково, которым длительное время не выплачивается задолженность по зарплате, передает корреспондент ИА REGNUM 10 февраля.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин предложил организовать встречу с шахтерами Гуково, чтобы прояснить ситуацию. «Там тяжелейшая ситуация, люди продолжают голодать, и уже 6 смертей. Просьба найти возможность в соответствии с регламентом встретиться с шахтерами», — сказал Рашкин.

В свою очередь депутат Максим Щаблыкин («Единая Россия») напомнил, что представители всех фракций Госдумы встречались с губернатором Ростовской области. «Выработана дорожная карта, по ней 50% выплат уже произведены, до 1 июля будут закрыты все долги. Ответственно заявляю, что нет необходимости этот вопрос еще раз поднимать. В понедельник я лично буду в Гуково, привезу оттуда последнюю информацию», — пообещал он.

«Если графики выплат будут не соблюдаться, надо этот вопрос взять на контроль находить решение. Мы исходим из последней информации, которая дана как позитивная, что темы тронулись с мертвой точки и стали решаться», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Если есть такая необходимость, нужно ехать к шахтерам, потому что привозить их в Москву — это значит, что «вместо решения вопроса мы его политизируем», подчеркнул он, отвечая Рашкину. «Туда выезжали депутаты, избранные от региона. Учитывая позицию депутатов всех фракций, давайте подождем неделю, учитывая то, что вопрос стал решаться и основные выплаты должны произойти в ближайшие дни», — отметил Володин.

Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) предложил подождать информации Роструда и Генпрокуратуры. «Роструд и Генпрокуратура пообещали дать все ведомости по выплате задолженности. Давайте подождем их, у них значительно больше полномочий и значительно точнее информация», — отметил Коломейцев. В свою очередь депутат Михаил Емельянов («Справедливая Россия») подчеркнул, что это не вопрос для пиара и не надо организовывать посещения шахтерами Москвы.

«Есть четкая дорожная карта. 13 февраля будет выставлено имущество (предприятия) на торги. Постоянно будировать и провоцировать сегодня — это некорректно. Мэр Гуково сказал, что 6 смертей — это люди умерли от старости, по болезни, этот не связано с этой ситуацией. Зачем устраивать в зале это шоу, есть четкий график, он будет погашен, деньги все будут выплачены», — отметил в свою очередь депутат Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

Также по теме: Депутат Госдумы: выплаты шахтерам Гуково проходят согласно «дорожной карте»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выплаты горнякам пока приостановлены — идет работа над списками для продолжения выплат в феврале. Одновременно проводится сверка счетов между корпорацией и конкурсными управляющими предприятий, входящих в состав обанкротившейся компании. Частично погашены долги перед работниками «Замчаловского антрацита», «Горного проходчика», «Ростовгормаша» и «Алмазной». С августа 2016 года по февраль 2017 года им было перечислено более 118 млн рублей. Общая сумма долга составляла около 320 млн рублей.

По словам донского губернатора Василия Голубева, долги шахтёрам могут погасить в течение полугода. Выплатами занимается ОАО «Региональная корпорация развития», которая берет деньги взаймы и занимается продажей имущества обанкротившегося «Кингкоула». На днях была утверждена «дорожная карта» погашения долгов перед горняками.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовская область: перезимовать шахтёрам позволят ещё 55 тонн угля

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