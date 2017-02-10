Минздрав РФ выполнил предупреждение ФАС
Москва, 10 февраля 2017, 11:27 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба получила уведомление Министерства здравоохранения РФ об исполнении предупреждения антимонопольного органа и устранении признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности хозяйствующих субъектов, сообщили в ФАС.
«Ранее действия Минздрава в области исполнения пункта 6(1) Правил ведения реестра цен на ЖНВЛП уже попадали под внимание антимонопольной службы. Надеемся, что двух предупреждений будет достаточно и законные права фармкомпаний в части перерегистрации предельных отпускных цен на лекарственные препараты будут соблюдаться», — пояснил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.
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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ФАС обратилась к фармкомпаниям, осуществляющим производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) с просьбой обновить реестра цен на эти лекарства. В реестре цен содержалось огромное количество неактуальных реестровых записей с ценами, которые которые фактически не обращаются на территории РФ. По мнению ведомства, устаревшие данные в реестре цен вводили в заблуждение относительно наличия лекарств в обращении и ценам на них.