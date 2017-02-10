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Корейским компаниям торговля в России приносит убытки

Экономика
Европейские производители проводят в РФ более сбалансированную политику

Москва, 10 февраля 2017, 11:08 — REGNUM  Реализация автомобилей на российском рынке осуществляется для корейских производителей с убытком. Об этом рассказал президент «Ассоциации дилеров Рено» Эдуард Маркман, сообщает 10 февраля портал Рokatim.ru.

По его словам, на текущий момент торговля в России оборачивается убытком для южнокорейских компаний Hyundai и Kia. Однако европейские производители, включая Renault, реализуют в России более сбалансированную политику.

Так, в 2016 году Renault увеличила долю своей продукции на российском рынке до 8,2%, что на 0,7% превышает показатель 2015 года. Такое значение стало рекордным для бренда за весь период присутствия в стране. При этом Renault занимает третье место по объему продаж зарубежных марок в РФ и четвертое место в целом, учитывая отечественный АвтоВАЗ.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в минувшем году в России было продано 117,2 тыс. новых автомобилей Renault (+3% к 2015 году). В январе 2017 года спрос на авто французского бренда вырос на 4% по сравнению с первым месяцем 2016 года — за месяц было продано 5 208 экземпляров «Рено».

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