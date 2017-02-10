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600 кг сыра задержано в Смоленской области на границе с Белоруссией

Экономика
На сыре отсутствовала маркировка
Сыр
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Сыр

Смоленск, 10 февраля 2017, 11:01 — REGNUM  Около 600 килограммов сыра неизвестного происхождения было задержано в Смоленской области на пограничном пункте «Красная горка». Сыр пытались ввести в Россию с территории Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям 10 февраля.

На продукции отсутствовала маркировка с информацией о названии, стране происхождения и импортере, сопроводительных документов у перевозчика также не нашлось. Были выявлены нарушения и при самой перевозке — сыр перевозился в пластиковых емкостях в автомобиле, не оборудованном холодильной установкой.

После процедуры денатурации, проведенной по заявлению собственника, продукция возвращена отправителю.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 февраля на встрече с журналистами президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что дал поручение МВД республики завести уголовное дело на главу Россельхознадзора Сергея Данкверта. Лукашенко возмутили ограничения, которые российское ведомство ввело в отношении ряда белорусских производителей. С 6 февраля Россия ввела ограничения на поставки говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. Добавим, накануне стало известно, что Россельхознадзор отложил визит своих специалистов в Белоруссию (запланированный и согласованный ранее) «до стабилизации ситуации».

Читайте ранее в этом сюжете: Россельхознадзор отменил визит в Белоруссию из-за опасения провокаций

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