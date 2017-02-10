России грозит подорожание молочной продукции

Москва, , 10:55 — REGNUM Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») написал письмо министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву о возможном увеличении цен на свою продукцию. Рост цен они связывают с ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Об этом 10 февраля сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которого имеется текст письма.

«Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья», — говорится в сообщении.

Как следует из обращения, ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов страны, включая Ростовскую область и Татарию, входящие в пятерку лидеров по производству молока в стране. Теперь продукция, вывозимая из этих регионов в другие, должна проходить пастеризацию.

В письме «Союзмолока» говорится, что решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования.

Такая ситуация, по мнению авторов письма, несет «существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции. Участникам рынка грозят убытки и сворачивание производства.

Промышленники считают само требование пастеризации излишним, поскольку сырье сопровождается ветсертификатами, а при производстве молочной продукции оно и так подвергается обязательной температурной обработке.

Минсельхоз РФ получение письма подтвердил, но отставил его без комментариев.