Пятница, 10 Февраля 2017 года
12:06:26 МСК

России грозит подорожание молочной продукции

Экономика
Промышленники считают само требование пастеризации излишним

Москва, 10 февраля 2017, 10:55 — REGNUM  Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») написал письмо министру сельского хозяйства РФ Александру Ткачеву о возможном увеличении цен на свою продукцию. Рост цен они связывают с ограничениями Россельхознадзора по ввозу сырого молока из регионов, где отмечены случаи болезней животных. Об этом 10 февраля сообщает газета «Коммерсантъ», в распоряжении которого имеется текст письма.

«Решение службы, считают участники рынка, вызовет перебои с поставками сырья», — говорится в сообщении.

Как следует из обращения, ограничения по отгрузке сырого молока были наложены на 25 субъектов страны, включая Ростовскую область и Татарию, входящие в пятерку лидеров по производству молока в стране. Теперь продукция, вывозимая из этих регионов в другие, должна проходить пастеризацию.

В письме «Союзмолока» говорится, что решение Россельхознадзора по факту означает полную остановку поставок сырого молока из этих регионов, так как у подавляющего большинства производителей нет необходимого для пастеризации оборудования.

Такая ситуация, по мнению авторов письма, несет «существенные риски» для поставщиков сырья и для производителей молочной продукции. Участникам рынка грозят убытки и сворачивание производства.

Промышленники считают само требование пастеризации излишним, поскольку сырье сопровождается ветсертификатами, а при производстве молочной продукции оно и так подвергается обязательной температурной обработке.

Минсельхоз РФ получение письма подтвердил, но отставил его без комментариев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы молочной отрасли
Главное сегодня
NB!
10.02.17
Глава Крыма против празднования Дня святого Валентина в школах
СимферопольРоссия День святого Валентина Культура
NB!
10.02.17
Госдума приняла закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
NB!
10.02.17
Орел: подрядчик «юбилейных» объектов попал под уголовное дело
ОрелРоссия Мошенничества Экономика
NB!
10.02.17
Жириновский предложил избирать в Госдуму только москвичей
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
10.02.17
«В России освобождается рынок под порошковое молоко»
МоскваРоссия Проблемы молочной отрасли Общество
NB!
10.02.17
71% граждан РФ против упрощения получения виз для мигрантов из стран СНГ
МоскваРоссия Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
10.02.17
Максим ИсаевГотов ли Североатлантический альянс к войне? – The National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 10 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
10.02.17
Вспышка бытового насилия в Екатеринбурге: правда или вымысел?
ЕкатеринбургРоссия Семейное насилие Общество
NB!
10.02.17
Турпоток из Китая в Россию за год вырос на 41%
МоскваРоссия Туризм Экономика
NB!
10.02.17
Фуркад наехал на лыжню Логинова из-за «обостренного чувства справедливости»
ВенаАвстрия Допинговые скандалы Спорт
NB!
10.02.17
Немецкий телеканал: Москва посылает в ЕС шпионов под видом мигрантов
БерлинГермания Информационная война против России Политика
NB!
10.02.17
The Sun сообщила о «нерабочем состоянии» ударных АПЛ Великобритании
ЛондонВеликобритания Военно-морской флот Общество
NB!
10.02.17
Александр БеловСтратегия Трампа по борьбе с исламизмом настораживает экспертов – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
10.02.17
«Нефть ждет прогноз на будущее»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
10.02.17
«Рубль незначительно сдаст позиции»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
10.02.17
Тайна перевала Дятлова: трагедия 1959 года строго засекречена?
ИвдельСвердловская областьРоссия ЧП в горах Происшествия
NB!
10.02.17
Правительству Сирии объявила войну «новая» террористическая группировка
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
10.02.17
Юрий БаранчикЧто ждёт Белоруссию в 2017 году
МинскБелоруссия Прогноз ИА REGNUM на 2017 Политика
NB!
10.02.17
Дмитрий БуяновВ поисках чрева, породившего фашизм
АугсбургГермания REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
10.02.17
Леонид НерсисянВоенно-воздушные силы США: на пике могущества или на грани упадка?
ВашингтонСША Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
10.02.17
Госдума примет закон о бессрочной бесплатной приватизации жилья
МоскваРоссия Приватизация жилья Политика
ещё главное