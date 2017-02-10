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«Долги Дагестана за электроэнергию возникли из-за местных кланов»

Экономика
Контроль электросетей местными политическими кланами не позволяет собирать платежи и ремонтировать сети, считает эксперт

Махачкала, 10 февраля 2017, 10:49 — REGNUM  Накопление долгов Дагестана перед поставщиками энергоресурсов в первую очередь связано с тем, что еще много лет назад значительные сегменты электроэнергетики в республике оказались под контролем местных кланов. Они активно сопротивлялись любым попыткам внешних сил в лице, например, холдинга МРСК «Северный Кавказ» навести порядок в отрасли. Такое мнение высказал ИА REGNUM экономический обозреватель портала «Кавказская политика» Николай Проценко.

«Самым нашумевшим эпизодом стало затянувшееся противостояние между экс-мэром Махачкалы Саидом Амировым и бывшим гендиректором компании «МРСК Северного Кавказа» Магомедом Каитовым. Как только Каитов отдавал распоряжение обесточить Махачкалу из-за огромных долгов, как тут же на подстанциях появлялись крепкие дагестанские парни и восстанавливали энергоснабжение. Одним из результатов этого конфликта стало то, что махачкалинские городские сети были приватизированы окружением Амирова, а заодно под его контролем оказались также водоканал и теплосети Махачкалы», — сказал Проценко.

Контроль кланов над энергетическими активами, по его словам, позволяет по большей части безнаказанно заниматься воровством электроэнергии, списывая украденное на потери в сетях. Из-за этого у энергокомпаний возникают огромные убытки. А низкий уровень платежей за электроэнергию снижает их возможности по своевременному ремонту и модернизации инфраструктуры. В результате сети ветшают, что также сильно влияет на рост потерь.

Через какое-то время после ареста Саида Амирова порядок в дагестанской энергетике вызвались навести власти республики во главе с Рамазаном Абдулатиповым, отмечает эксперт. По инициативе Абдулатипова в середине 2015 года была создана новая структура — Дагестанская сетевая компания (ДСК), на базе которой планировалось консолидировать мелкие сети республики.

Но уже по итогам первых месяцев работы она показала огромные убытки и долги, вызванные все теми же проблемами — большим количеством потерь и неплатежами. Одновременно резко ухудшилось финансовое положение в сбытовом сегменте — на грани банкротства оказалась Дагестанская энергосбытовая компания (ДЭСК), вокруг которой также шла затяжная клановая борьба.

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Дагестан не снижает планку по воровству электроэнергии

«В прошлом году холдинг «Россети» продемонстрировал политическую волю, инициировав смену руководства в ДЭСК, во главе которой впервые встал не дагестанец, а также кадровую чистку в ДСК. Сразу же после разгромного совещания с участием главы «Россетей» Олега Бударгина там полетели головы начальства среднего уровня, а затем был вынужден сложить полномочия и гендиректор ДСК Гимбат Гимбатов, который считался ставленником Рамазана Абдулатипова. Наконец, вполне реальные угрозы прозвучали со стороны вице-премьера Александра Хлопонина, который заявил, что состояние платежной дисциплины в сфере ЖКХ будет одним из критериев принятия решений об эффективности властей в регионах Северного Кавказа. Однако пока эти угрозы не были применены», — подчеркнул эксперт.

Напомним, Дагестан задолжал поставщикам электроэнергии более 19 млрд рублей и является лидером по долгам среди регионов России. На 1 января 2017 года крупные предприятия республики задолжали в сумме полмиллиарда рублей.

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