Госдолг Новосибирской области начал снижаться после резкого скачка

Новосибирск, , 10:56 — REGNUM Государственный долг Новосибирской области на начало февраля снизился на 3 млрд рублей — до 44,9 млрд рублей, следует из данных, размещенных в долговой книге на сайте министерства финансов и налоговой политики региона. На начало января показатель был равен 47,9 млрд рублей.

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Сумма коммерческих кредитов сейчас составляет 11,3 млрд рублей — зафиксировано снижение на 3 млрд рублей (в январе — 14,3 млрд рублей). Размер бюджетных займов по-прежнему составляет почти 18 млрд рублей. Еще 15,6 млрд рублей (так же как и в начале января) приходится на выпущенные облигации.

Доходная часть бюджета Новосибирской области на 2017 год составляет 115,9 млрд рублей, расходная часть 116 млрд рублей. Доходы и расходы на 2018 год запланированы в размере 119 млрд рублей. На 2019 год — 124,8 млрд рублей.

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