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Ростовская область: инфляция в январе составила 0,5%

Экономика
Больше всего подорожало продовольствие
Инфляция
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфляция

Ростов-на-Дону, 10 февраля 2017, 10:37 — REGNUM  

Показатель инфляции в Ростовской области за январь 2017 года составил 0,5%. В течение месяца наиболее подорожало продовольствие без учета алкогольных напитков — 0,9%. Платные услуги остались на прежнем уровне, а вот непродовольственные товары поднялись в цене на 0,4%, передаёт корреспондент И ИА REGNUM 10 февраля со ссылкой на данные Ростовстата.

Что касается продовольственной корзины, то значительнее всего «поправились» в цене фрукты и овощи — на 4,9%, масло сливочное — на 2,1%, яйца — на 1,3%, молоко и молочная продукция — на 1,1%. Стоимость круп и макаронных изделий выросла на 0,7%.

Из группы непродовольственных товаров наиболее подскочили в цене табачные изделия — на 1,7% и медикаменты — на 1,1%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года инфляция в Ростовской области составила 5,2%. За год непродовольственные товары подорожали на 7,2%, а показатель продовольственной инфляции составил 5,4%. Платные услуги населению выросли на 4,6%.

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