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Венесуэла: парламент назвал сделку PDVSA с «Роснефтью» «незаконной»

Экономика
Оппозиционный парламент назвал «изменой» продажу государственной собственности правительством, единогласно выразив протест против сделки

Каракас, 10 февраля 2017, 10:36 — REGNUM  В Венесуэле начались споры по поводу законности сделок «Роснефти». Так, в четверг, 9 февраля, венесуэльский оппозиционный парламент одобрил соглашение о протесте против «незаконной продажи» 40% акций Petromonagas российской компании на общую сумму в $500 млн. Причем этот вопрос стоял вторым на повестке дня, отмечает издание Universal.

Парламент посчитал, что эта сделка является «изменой», парламентарии выразили единогласный протест против продажи 40% акций совместного предприятия. В частности, комитет по нефти и энергетике изучил вопрос и пришел к выводу о том, что сделка была заключена с нарушением конституции Венесуэлы и должна была получить одобрение от парламента, заявил член Национальной ассамблеи Элиас Мата.

Напомним, что в прошлом году российская нефтяная компания завершила сделку с Petróleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) по увеличению доли «Роснефти» в совместном предприятии Petromonagas до 40%. То есть российская компания купила у PDVSA еще 23,33% за $500 млн. Соглашение было заключено в счет долгосрочного аванса, выданного компанией в адрес PDVSA в феврале 2016 года в сумме $500 млн в рамках контракта на поставку нефти. Сейчас СП Petromonagas производит более 130 тыс. баррелей сверхтяжелой нефти в сутки.

Элиас Мата выразил сожаление по поводу того, что глава венесуэльской нефтяной госкомпании Эулохио дель Пино закрыл сделку без консультации с законодателями.

Кроме того, депутат сообщил, что в период с 2005 по 2016 год PDVSA стала добывать на 800 тыс. баррелей меньше, что означает, что бюджет страны недополучил $12 млн. Поэтому профильная комиссия потребовала начать расследование причин снижения производства нефти в стране. Также депутат Франциско Сукре обратил внимание на то, что Венесуэла — единственная страна ОПЕК, которая за последние 17 лет сократила производство нефти на 35%. В то же время такие страны как Колумбия и Бразилия, которые не являются членами картеля, нарастили добычу сначала на 40%, а потом на 150%.

Как ранее писало ИА REGNUM, «Роснефть» и PDVSA также вместе работают над четырьмя совместными проектами по добыче венесуэльской нефти. «Роснефти» принадлежат доли в трех новых месторождениях, располагающихся в регионе Ла Фаха. В СП Petrovictoria у «Роснефти» 40%, в проекте Хунин-6 СП «ПетроМиранда» — тоже 40%. Помимо этого, российская нефтяная компания разрабатывает два зрелых месторождения: в совместном предприятии «Бокерон», где ей принадлежит 26,67%, еще 60% — PDVSA, и 13,33% — австрийской OMV, а также в СП Petroperiha («Петропериха», PDVSA — 60%, «Роснефть» 40%). Еще в июле 2016 года «Роснефть» и PDVSA подписали четыре соглашения о стратегическом сотрудничестве.

Читайте подробнее: Венесуэла: проекты с «Роснефтью» — «стратегические альянсы»

Январе 2017 года венесуэльская и российская компании начали проводить мониторинг совместных проектов, над которыми предприятия уже работают или планируют продолжить работу. Причем глава PDVSA Эулохио дель Пино назвал сотрудничество с «Роснефтью» стратегическим.

Сегодня для Венесуэлы настали тяжелые времена. Страна переживает экономический и политический кризис. Причем после начала работы оппозиционного парламента год назад взаимодействия между законодательной и исполнительной властями нет. Президент страны Николас Мадуро обвинял представителей оппозиции в попытке «парламентского переворота». Парламент же заявлял о нарушении конституции со стороны главы государства. Кроме того, парламент в начале января этого года принял решение об отстранении Мадуро, поскольку «он отказался от выполнения своих обязательств». Это решение поддерживает большая часть населения страны. Однако позже Верховный суд решил, что все последние решения ассамблеи являются ничтожными, то есть, по сути, спас президента от импичмента.

Читайте ранее в этом сюжете: Борьба с коррупцией: Мадуро назначил новый совет директоров в PDVSA

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