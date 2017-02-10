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Чистый убыток АвтоВАЗа в 2016 году сократился почти на 40%

Экономика
В компании проводились интенсивные мероприятия по оздоровлению

Тольятти, Самарская область, 10 февраля 2017, 10:23 — REGNUM  По итогам минувшего года чистый убыток ПАО «АвтоВАЗ» сократился на 39% по сравнению с 2015 годом и составил 44,8 млрд рублей. Показатель соответствует международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), сообщает 10 февраля пресс-служба компании.

Выручка крупнейшего отечественного производителя легковых автомобилей за год увеличилась на 4,8% и достигла 184,9 млрд рублей. Это произошло на фоне сокращения рынка легковых машин в России на 12%, уточняют в компании.

«Высокий потребительский спрос на новые модели LADA Vesta и LADA XRAY, а также грамотная ценовая политика стали основными драйверами роста выручки», — говорится в сообщении.

Также отмечено, что улучшению финансовых результатов в прошлом году способствовали интенсивные мероприятия по оздоровлению, в числе которых внедрение практик бережливого производства и японского подхода Монозукури.

«Операционный убыток Группы АВТОВАЗ до обесценения и затрат на реструктуризацию составил 15,6 млрд рублей, что на 36,8% меньше, чем в 2015 г. (24,7 млрд рублей). Расходы на обесценение и реструктуризацию составили — 25,0 млрд рублей», — отмечают в компании.

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