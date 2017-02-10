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В 2016 году эстонцы реже выезжали за рубеж, но тратили больше

Экономика
Из Эстонии в Турцию на отдых в 2016 году выехало на 40% меньше туристов, чем в 2015 году

Таллин, 10 февраля 2017, 10:22 — REGNUM  Жители Эстонии совершили в 2016 году 3,5 млн зарубежных поездок, что на 2% меньше, чем за 2015 год. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 февраля, сообщили в Банке Эстонии. Отмечается, что за рубежом эстоноземельцы потратили порядка 800 млн евро — на 6% больше, чем в 2015 году.

80% поездок за рубеж пришлись на страны Европейского союза, что примерно соответствует данных за 2015 год. При этом значительно уменьшилось посещение жителями Эстонии Норвегии (на 15%), Бельгии (на 13%) и Франции (на 12%). Изменились и предпочтения места летнего отдыха: вместо Турции (падение на 40%) жители Эстонии отправлялись в Болгарию, Хорватию и Грецию. Количество рейсов в эти страны увеличилось за год на 17%, 18% и 22%.

Эстоноземельцы посетили Россию в 2016 года примерно на уровне 2015 года — 275 тысяч раз (менее 9% от общего объема зарубежных поездок). Также не изменилась за год и средняя зарубежная поездка — 3,7 ней. Однодневные зарубежные поездки составили 14% от общего количества с их число снизилось на 4% (в основном, однодневные поездки используются при приграничных поездках в Латвию и Россию — прим. ИА REGNUM ).

Напомним, в 2016 году зарубежные туристы посещали Эстонию 6 млн раз, что на 4% больше к 2015 году. Они потратили на проживание, товары и услуги более 1,3 млрд евро (плюс 2% к 2015 году). При этом однодневных интуристов общей доле посетивших Эстонии было 47% и их число за год выросло на 3% (однодневные поездки используют, чаще всего, туристы Финляндии для покупки алкоголя и более дешевых товаров и услуг. Растет и число круизных интуристов — прим. ИА REGNUM ). Средняя продолжительность пребывания интуристов в Эстонии составила 4,2 дня — примерно, как и год назад.

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