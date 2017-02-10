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«Акциз на топливо в Эстонии привязать к строительству автодорог»

Экономика
Предприниматели предлагают государству не использовать акциз для поддержания доходной части бюджета, а направить на развитие дорожной инфраструктуры в стране

Таллин, 10 февраля 2017, 10:19 — REGNUM  Торгово-промышленная палата Эстонии KODA направила министру экономики и инфраструктуры, члену правящей Центристской партии Кадри Симсон предложение привязать поступления от акциза на топливо к финансированию строительства и обслуживания дорог. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 февраля, сообщили в KODA, отметив, что предлагают восстановить положение, существовавшее до 2015 года. Изменение позволит увеличить инвестиции в дорожное хозяйство почти на сто миллионов евро в год.

Сообщается, что дополнительные инвестиции необходимы для того, чтобы повысить конкурентоспособность государства. Развитие как внутригосударственных, так и внешних автосоединений создает благоприятные условия как для экономического, регионального, так и для научно-технического развития. Изменение политики распределения акциза на топливо позволит ставить значительно более масштабные цели и задачи в дорожной сфере, которые охватывали бы развитие шоссейных дорог Таллин-Тарту, Таллин-Нарва и Таллин-Пярну-Икла на всем их протяжении.

В KODA напомнили, что для повышения конкурентоспособности автодорожного транспорта и дорожной инфраструктуры, а также повышения безопасности движения Эстонии необходимо повысить несущую способность дорог и мостов Эстонии, чтобы вместо 44-тонных по ним круглогодично можно было бы перевозить, по меньшей мере, 52-тонные грузы. Изменение такого рода оказало бы положительное влияние также и на окружающую среду, поскольку оно способствовало бы сокращению годового пробега большегрузного транспорта.

Однако все вышеупомянутые инвестиции невозможно реализовать, если государство в значительной степени не повысит финансирование дорожного хозяйства, отметили в палате.

В KODA напомнили, что до конца 2014 года в Законе «О дорогах» существовал принцип, согласно которому объем финансирования строительства и обслуживания дорог составлял не менее 75% от поступлений от акциза на топливо. В 2015 году от этого принципа в Эстонии отказались. В период 2014—2016 года на обслуживание и строительство государственных дорог затрачивалось около 240 млн евро в год. Львиную долю средств на это выделяют различные фонды Евросоюза.

В 2017 году поступления в государственный бюджет от топливного акциза прогнозируются в размере 556,4 млн евро, и их рост, по сравнению с 2016 годом, достигнет примерно 60 млн евро. В то же время, финансирование дорожной сферы растет в существенно меньшей степени. Согласно программе строительства и обслуживания государственных дорог, в 2017 году расходы на дороги в Эстонии составят 258 млн евро или на 30 млн евро больше, чем годом раньше.

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