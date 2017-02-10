«Нефть опасается роста доллара»

Москва, , 10:13 — REGNUM На рынке нефти преобладают покупки уже два дня подряд, но напора не хватает, чтобы вернуть Brent за пределы уровня 56 долл./баррель. Игнорируя американскую статистику по запасам, рынок терпеливо ждет доклада комитета по мониторингу сокращения добычи в рамках ОПЕК+, считает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас.

«С начала года, когда соглашение производителей вступило в силу, с этого фронта поступали преимущественно обнадеживающие сигналы, что позволяет надеяться на позитивное содержание отчета комитета. Именно эти ожидания сейчас помогают активу удерживаться на плаву и стремиться к верхней границе диапазона, несмотря на шокирующие цифры по запасам в США.

Сдерживающим удорожание Brent фактором также является доллар, который в последнее время все чаще предпринимает попытки восстановления. Причем в ближайшие недели у валюты будет своеобразная «подушка безопасности», что несет в себе риск для «черного золота». Дело в том, что накануне Трамп заинтриговал рынки, пообещав через 2−3 недели сделать «феноменальное» заявление на тему налогов, что сразу же придало сил доллару», — пояснил Салас

«На этом фоне шансы на возвращение выше отметки 56 долл./баррель, которую котировки утратили в начале недели, снижаются. Впрочем, сегодня, 10 февраля не исключены попытки тестирования этого сопротивления, но в случае продолжения покупок USD, рост Brent вряд ли будет устойчивым и продолжительным», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 10 февраля, мировые цены на нефть демонстрируют небольшую положительную динамику на фоне сокращения добычи странами ОПЕК и другими государствами в рамках соответствующего соглашения. По состоянию на 08.15 мск стоимость на нефтяь марки Brent выросла на 0,02% — до 55,63 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI увеличивлась на 0,04% — до 53,02 доллара за баррель.