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Дактилоскопия при въезде в Китай не повлияет на турпоток — АТОР

Экономика
Российские граждане уже привыкли к прохождению подобной процедуры при получении шенгенских виз

Москва, 10 февраля 2017, 09:52 — REGNUM  По мнению российских туроператоров, введение обязательной процедуры сканирования отпечатков пальцев для туристов при въезде в Китай не приведет к ослаблению российского турпотока, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Туроператоры считают, что российские граждане уже привыкли к прохождению подобной процедуры при получении шенгенских виз, так что подобная мера вряд ли отпугнет их при посещении других стран.

«Подобная процедура встречается в иммиграционном контроле многих странах, поэтому эта мера властей КНР вряд ли повлияет на турпоток негативно», — сказала руководитель отдела ЮВА туроператора «Русский Экспресс» Елена Попкова.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР приняло решение обязать иностранцев, въезжающих на территорию Китая, сдавать отпечатки пальцев. Решение было принято после того, как новые правила въезда утвердил Госсовет КНР. Процедура дактилоскопии станет обязательной для граждан других стран возрастом от 14 до 70 лет.

Первый дактилоскопический пункт будет открыт 10 февраля в аэропорту Шэнчжэня (провинция Гуандун), затем они появятся в других городах.

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