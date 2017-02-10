В Москве в два раза вырастет стоимость льгот и налоговых вычетов

Для собственников жилья предусмотрены квадратные метры, которые не облагаются налогом, а на федеральном и городском уровне введены льготы по уплате налога, которые равны налоговому вычету

Москва, , 09:51 — REGNUM В Москве в 2017 году стоимость льгот и налоговых вычетов на имущество вырастет в два раза и превысит 8 млрд рублей, говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В 2016 году жителям города удалось сэкономить при уплате налога на имущество более 4 млрд рублей. В правительстве уточнили, что создаются условия для более плавного перехода горожан к уплате налога на имущество от кадастровой стоимости.

В частности, для собственников жилья предусмотрены квадратные метры, которые не облагаются налогом, а на федеральном и городском уровне введены льготы по уплате налога, которые равны налоговому вычету.

Средний размер налога на квартиру в 2017 году вырастет примерно на 40%. «Таким образом, темпы роста поддержки москвичей в 2,5 раза опережают темпы роста налога», — сообщает департамент экономической политики и развития Москвы.

Ранее правительство Москвы начало вводить ряд льгот и вычетов для собственников жилья после того, как жители столицы начали платить налог на имущество в зависимости от кадастровой стоимости объекта. В настоящее время ими пользуются более 1,6 млн москвичей.